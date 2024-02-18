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        Haberler Gündem Politika İYİ Parti lideri Akşener: Bu şehri artık, İstanbul yoluna baş koyanların yönetmesi gerekiyor - Son dakika haberleri

        İYİ Parti lideri Akşener: Bu şehri artık, İstanbul yoluna baş koyanların yönetmesi gerekiyor

        İYİ Parti lideri Meral Akşener'den İstanbul aday tanıtım toplantısında "İstanbul'a hep paranın şehri olarak bakıldı. İstanbul'a hep kariyer basamağı olarak bakıldı. Bu şehri artık, İstanbul yoluna baş koyanların yönetmesi gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2024 - 14:27 Güncelleme: 18.02.2024 - 14:38
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        Akşener: İstanbul'u artık...
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        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den İstanbul aday tanıtım toplantısında konuştu. Akşener'in konuşmasının satırbaşları şöyle:

        "Siyasi rekabetin merkezine kişileri değil, vizyonları koymaktır. Değerleri çarpıştırmak değil, millet için çözümleri konuşmaktır. İYİ Parti olarak Anadolu'nun irfanını dinleyenleriz. Vicdanımızdan başka hiçbir şeyi kendimize pusula etmeyenleriz.

        "BU KISIR DÖNGÜYE MECBUR DEĞİLSİNİZ"

        Faydasız ilimden Hakk'a sığındığımız gibi, faydasız siyasetten halkımıza sığınırız. Bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki iktidarın da ana muhalefetin de yegane amacı koltuklarını korumaktan ibaret. Yöntemleri de yalanla, dayatmayla, sansürle milleti kendine mecbur bırakmaktan ibaret. Bir şeyi açıkça söylemek istiyorum; büyük Türk milleti bu kısır döngüye mecbur değilsiniz. Bu milletsiz siyasete mecbur değilsiniz.

        Buyruklarıyla hükmettiğini sananlara, kendi çıkarlarını umut diye satanlara, kendi ikballeri için çalışanlara mecbur değilsiniz. Kötüyle daha kötü arasında tercihe zorlayanlara mecbur değilsiniz. Çünkü artık hür ve müstakil İYİ Parti var.

        "İSTANBUL'DA PROBLEMLER KRONİKLEŞTİ"

        İstanbul kadim bir şehir. Tarihimizi sırtında taşıyan bir şehir. Bu yüzden İstanbul bizim için kutsal emanet demek. İstanbul bizim için şanlı medeniyet demek. İstanbul bizim için Türk tarihinin serveti demek. Ne yazık ki o aziz İstanbul bugün dertlerin düğümlendiği bir şehir, deprem tehlikesiyle yaşayan bir şehir. İstanbul bugün sığınmacılarla dolup taşan bir şehir. İstanbul bugün yoksullukla boğuşan bir şehir. İstanbul bugün ranta boğulan bir şehir. İstanbul'da da problemler kronikleşti. İnsanlarımız ötekileştirildi.

        Bir şeyleri değiştirmeye çalışanlar da oldu, bir şeylere çözüm arayanlar da oldu. O yüzden hakkı hakka teslim etmemiz lazım. İstanbul için taş üstüne taş koyan herkesten Allah'tan razı olsun. Ancak görüyoruz ki her ne kadar çaba sarf edilse de çözülemeyen birçok sorun, engel var. Çünkü siyasetin geldiği noktada, İstanbul'a hep paranın şehri olarak bakıldı. İstanbul'a hep kariyer basamağı olarak bakıldı.

        Bu şehri artık, İstanbul yoluna baş koyanların yönetmesi gerekiyor."

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