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        Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi'ndeki ücretsiz buz pisti, vatandaşları ağırlıyor

        Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi'nde yer alan buz pistine vatandaşların ilgisi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 15:25 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:30
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        Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi'ndeki ücretsiz buz pisti, vatandaşları ağırlıyor
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        Kırıkkale Belediyesi Bilim Merkezi'nde yer alan buz pistine vatandaşların ilgisi devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın gençlerin isteği üzerine 31 Mart'a kadar ücretsiz yaptığı buz pistinde haftanın her günü yoğunluk yaşanıyor.

        Hafta içi ve hafta sonunda sabah 09.00-18.00 saatleri arasında açık olan buz pistinde her gün yüzlerce aile gönüllerince eğleniyor. Kırıkkaleli vatandaşlara yeni bir sosyal etkinlik alanının sunulduğu buz pistinde, 18 yaşının altındakiler ailelerinden alınan özel izin belgesiyle alınıyor.

        Başkan Saygılı, Kırıkkale'nin Bilim Merkezi'nin ardından buz pistiyle alternatif bir sosyal etkinlik alanı kazandığını belirtti.

        Gençlerin isteklerini yerine getirdiklerini aktaran Saygılı, "Kırıkkale'nin artan genç nüfusunun ihtiyaç duyacağı alternatif sosyal etkinlik alanları içerisinde artık buz pistimiz ilk sıralarda yer alıyor. Her hafta binlerce gencimizin burada gönüllerince eğlenmesi bizleri daha da mutlu ediyor. İnşallah yeni dönemde gençlerimizin sosyal etkinlik alanlarını artıracağız." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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