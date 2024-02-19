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        Haberler Dünya İsrail ile Brezilya arasında tansiyon yükseldi: İsrail, Brezilya Devlet Başkanı Lula'yı 'istenmeyen kişi' ilan etti

        İsrail ile Brezilya arasında tansiyon yükseldi: İsrail, Brezilya Devlet Başkanı Lula'yı 'istenmeyen kişi' ilan etti

        Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın İsrail'in Gazze'yi işgalini Hitler'in yaptıklarına benzetmesinin ardından İsrail-Brezilya hattında tansiyon yükseldi. Bu açıklamaların ardından İsrail, Lula'yı 'istenmeyen kişi' ilan ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 19.02.2024 - 14:20 Güncelleme: 19.02.2024 - 14:20
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        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
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        Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın İsrail'in Gazze'yi işgalini Hitler'in yaptıklarına benzetmesiyle iki ülke arasında başlayan gerginlik devam ederken, İsrail Lula da Silva'yı 'istenmeyen kişi' ilan etti.

        İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, "Unutmayacağız ve affetmeyeceğiz. Bu ciddi bir antisemitik saldırıdır. Benim adıma ve İsrail vatandaşları adına, Başkan Lula'ya, 'istenmeyen kişi' olduğunu söyleyin." açıklamasında bulundu.

        LULA'DAN HİTLER BENZETMESİ

        Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze'yi işgalini "soykırım" ifadesiyle niteleyerek, Nazi lider Adolf Hitler'in yaptıklarına benzetti.

        İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin konuşan Lula da Silva, Gazze Şeridi'nde olanların "savaş değil, soykırım" olduğunu söyledi.

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        Lula da Silva, "Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin başına gelenler tarihin hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında yaşandı, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde yaşandı." ifadelerini kullandı.

        NETANYAHU: KIRMIZI ÇİZGİ AŞILDI

        İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva’nın İsrail’in Gazze’de yaptığını Hitlerin Yahudilere yönelik katliamına benzetmesine tepki göstererek, "kırmızı çizginin aşıldığını" söylemişti.

        Netanyahu, Brezilya Devlet Başkanı Silva’nın sözlerinin ardından yaptığı yazılı açıklamada, Silva’nın sözlerinin “utanç verici ve ürkütücü” olduğunu savunarak, bunun “Holokost’un önemsizleştirilmesi ve İsrail’in kendini savunma hakkına zarar vermekle ilgili olduğunu” öne sürmüştü.

        Netanyahu ayrıca, “İsrail’i Nazilerin Yahudi Soykırımı ve Hitler ile karşılaştırmanın kırmızı çizgiyi aştığını” da iddia etmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #brezilya

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