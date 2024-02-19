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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş 4. Aboubakar dönemi! Onsuz 2.5 ay böyle geçti! - Beşiktaş Haberleri

        4. Aboubakar dönemi! Onsuz 2.5 ay böyle geçti!

        Beşiktaş'ın aralık ayında Fenerbahçe ile oynadığı derbinin ardından kadro dışı bırakılan takıma döndü. Görev verilmesi halinde 4. dönemine resmen başlayacak olan Kamerunlu futbolcunun yaklaşık 2.5 aylık yokluğunda siyah-beyazlılar tüm kulvarlarda 13 maça çıkarken 7 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı

        Giriş: 19.02.2024 - 10:40 Güncelleme: 19.02.2024 - 10:53
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        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
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        Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı Fenerbahçe derbisinin ardından Vincent Aboubakar ve 4 isim kadro dışı bırakılmıştı. 11 Aralık'ta alınan kararın ardından Eric Bailly ile yollar ayrılırken, Jean Onana ve Valentin Rosier kiralanmış, sonrasında ise Rachid Ghezzal takıma dönmüştü.

        Bu süreçte Beşiktaş, takımın başına Fernando Santos'u getirirken Portekizli çalıştırıcı, Vincent Aboubakar'ın da takıma dönmesine onay verdi. Ancak Afrika Kupası için Kamerun Milli Takımı'na giden tecrübeli golcü, burada geçirdiği sakatlık nedeniyle de bir süre daha takımdan uzak kalmıştı.

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        Aboubakar çarşamba gününden itibaren takımla çalışmalara tam anlamıyla başlarken bugün de 11'de olmasa bile Santos'un görev vermesi halinde formasına kavuşacak. Kamerunlu yıldız, kadro dışı kararının ardından bir anlamda Beşiktaş'taki 4. dönemine de resmen başlayacak.

        Aboubakar, kadro dışı kararı, Afrika Kupası ve sakatlık derken Beşiktaş'ta 2.5 ay kadar takımdan uzak kaldı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte lig, kupa ve Avrupa'da 13 maça çıkarken 7 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Kartal ligde 10 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlikle ortalama bir performans sergilerken 4 maçı golsüz tamamladı.

        Teknik direktör Fernando Santos, fizik olarak tam hazır hale gelince sezonun geri kalanında Aboubakar'ı 11'e monte etmeyi planlıyor.

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