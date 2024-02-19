4. Aboubakar dönemi! Onsuz 2.5 ay böyle geçti!

Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı Fenerbahçe derbisinin ardından Vincent Aboubakar ve 4 isim kadro dışı bırakılmıştı. 11 Aralık'ta alınan kararın ardından Eric Bailly ile yollar ayrılırken, Jean Onana ve Valentin Rosier kiralanmış, sonrasında ise Rachid Ghezzal takıma dönmüştü.

Bu süreçte Beşiktaş, takımın başına Fernando Santos'u getirirken Portekizli çalıştırıcı, Vincent Aboubakar'ın da takıma dönmesine onay verdi. Ancak Afrika Kupası için Kamerun Milli Takımı'na giden tecrübeli golcü, burada geçirdiği sakatlık nedeniyle de bir süre daha takımdan uzak kalmıştı. REKLAM

Aboubakar çarşamba gününden itibaren takımla çalışmalara tam anlamıyla başlarken bugün de 11'de olmasa bile Santos'un görev vermesi halinde formasına kavuşacak. Kamerunlu yıldız, kadro dışı kararının ardından bir anlamda Beşiktaş'taki 4. dönemine de resmen başlayacak.