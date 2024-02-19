Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Amonyak gazı faciasında flaş gözaltılar! - Son dakika haberi

        Biriken gaz faciaya yol açtı! 3 balıkçının ölümünde flaş gözaltılar

        Ordu'dan gittikleri Karadeniz kıyısındaki Abhazya'da hamsi avına çıkan balıkçı teknesindeki 3 kişi, gemi ambarındaki amonyak gazı nedeniyle hayatını kaybetmişti. Balıkçıların cenazeleri Ordu'ya getirilirken olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 15:19 Güncelleme: 19.02.2024 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Amonyak gazı faciasında flaş gözaltılar!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ordu'nun Ünye ilçesinden gittikleri Karadeniz kıyısındaki Abhazya’da hamsi avına çıkan ve geminin ambarında biriken gazdan zehirlenen 3 balıkçının ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında M.G. (55) ile C.C. (55) gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre Ünye Limanı’ndan geçen yıl aralık ayında ayrılan, 30 mürettebatı bulunan ‘Eminoğulları 4’ isimli balıkçı gemisi, balık unu ve yağı fabrikalarına hamsi avlamak için Rusya Federasyonu’na bağlı Abhazya’ya gitti.

        İKİ BALIKÇI TEDAVİ ALTINA ALINDI

        Gemideki Caner Gürkan (51), Cengiz Demirci (30) ve Emrah Bakırcı (24) ile 5 mürettebat, balıkların istiflendiği ambara temizlik yapmak için girdi. Bir süre burada temizlik yapan balıkçılar, daha sonra fenalaşarak yere yığıldı.

        REKLAM

        Durumu fark eden gemideki diğer balıkçıların, yaptığı kontrolde Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı’nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Baygın olarak yerde yatan diğer 2 kişi ise gemideki bot ile Rusya’nın Soçi Limanı’na götürüldü. Ambulans ile hastaneye kaldırılan 2 balıkçının burada yapılan müdahaleyle hayata döndürüldüğü öğrenildi.

        YAKINLARI CENAZELERİ TESLİM ALDI

        Yaşamını yitiren Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı’nın cenazeleri ise dün Ünye Limanı’na getirildi. 3 mürettebatın cansız bedenleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi için cenaze aracı ile Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından Cengiz Demirci ile Emrah Bakırcı’nın cenazesi Samsun’un Terme ilçesine, Caner Gürkan’ın cenazesi ise yakınları tarafından hastane morgundan alınarak İstanbul’a götürüldü.

        AMONYAK GAZINDAN ZEHİRLENDİKLERİ TAHMİN EDİLİYOR

        Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında yapılan ilk incelemede Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı’nın ambarda biriken amonyak gazından zehirlendiği ileri sürüldü. Olayla ilgili M.G. ile C.C. gözaltına alınırken, başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

        Fotoğraflar: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #ordu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Camide oynayan çocuklara bıçak çekti!
        Camide oynayan çocuklara bıçak çekti!
        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Filistinlilere ramazanda Mescid-i Aksa kısıtlaması
        Filistinlilere ramazanda Mescid-i Aksa kısıtlaması
        Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!
        Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        Haluk Levent'ten çağrı
        Haluk Levent'ten çağrı
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı