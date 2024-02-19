Otomobil park halindeydi! Gölette feci son! Uşak'ta, Karaağaç Göleti'ne gelen iki arkadaşın içinde bulunduğu otomobil bir anda gölete düştü. G.K. ismindeki genç kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken 23 yaşındaki Ramazan Kısa'nın cansız bedeni ekipler tarafından göletten çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Anadolu Ajansı Giriş: 19.02.2024 - 13:25 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:25 facebook

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