Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!
Uşak'ta, Karaağaç Göleti'ne gelen iki arkadaşın içinde bulunduğu otomobil bir anda gölete düştü. G.K. ismindeki genç kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken 23 yaşındaki Ramazan Kısa'nın cansız bedeni ekipler tarafından göletten çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Uşak'ta, Yeşil Karaağaç Mahallesi'ndeki Karaağaç Göleti'ne otomobilin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ KENDİ İMKANLANIYLA ÇIKTI
AA'da yer alan habere göre ekiplerce başlatılan çalışmalarda otomobildeki G.K'nin kendi imkanıyla kurtulduğu belirlendi.
DİĞER GENÇ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Otomobille suya gömülen Ramazan Kısa için arama kurtarma çalışması başlatıldı.
CANSIZ BEDENE ULAŞILDI
AFAD İzmir Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Kısa'nın cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından çıkartılan cenaze, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
OTOMOBİL PARK HALİNDEYDİ
Ramazan Kısa ile G.K'nin göletin kıyısına park ettikleri otomobilde bulundukları esnada aracın henüz belirlenemeyen nedenle hareket ederek suya düştüğü öğrenildi.