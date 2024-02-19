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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobil park halindeydi! Gölette feci son! - Uşak son dakika haberler

        Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!

        Uşak'ta, Karaağaç Göleti'ne gelen iki arkadaşın içinde bulunduğu otomobil bir anda gölete düştü. G.K. ismindeki genç kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken 23 yaşındaki Ramazan Kısa'nın cansız bedeni ekipler tarafından göletten çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 13:25 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:25
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        Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!
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        Uşak'ta, Yeşil Karaağaç Mahallesi'ndeki Karaağaç Göleti'ne otomobilin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        BİR KİŞİ KENDİ İMKANLANIYLA ÇIKTI

        AA'da yer alan habere göre ekiplerce başlatılan çalışmalarda otomobildeki G.K'nin kendi imkanıyla kurtulduğu belirlendi.

        DİĞER GENÇ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

        Otomobille suya gömülen Ramazan Kısa için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

        CANSIZ BEDENE ULAŞILDI

        AFAD İzmir Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Kısa'nın cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından çıkartılan cenaze, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        OTOMOBİL PARK HALİNDEYDİ

        Ramazan Kısa ile G.K'nin göletin kıyısına park ettikleri otomobilde bulundukları esnada aracın henüz belirlenemeyen nedenle hareket ederek suya düştüğü öğrenildi.

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        #uşak
        #Son dakika haberler

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