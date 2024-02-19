Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Diyarbakır Fatih Camii'nde bir kişi camide oynayan çocuklara bıçak çekti! - Güncel haberler

        Dehşete düşüren görüntü! Camide oyun oynayan çocuklara bıçak çekti

        Diyarbakır'da bir camide yaşanan olay şoke etti. Kentte Fatih Camii'nde oyun oynayan çocuklara 72 yaşındaki bir adam bıçak çekti. Dehşete düşüren anlar saniye saniye kaydedilirken şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 14:29 Güncelleme: 19.02.2024 - 14:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Camide oynayan çocuklara bıçak çekti!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da cami içerisinde oyun oynayan çocuklara sinirlenip, bıçakla korkutan S.S. (72), gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, 13 Şubat'ta akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi.

        Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'ne giden çocuklar, cami içerisinde oyun oynamaya başladı. Bu sırada içeriye giren S.S., çocukları sessiz olmaları konusunda uyardı.

        VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

        İkaza uymayan çocuklara sinirlenen S.S., bu kez bıçak çekti. S.S. bıçakla çocukları korkutmaya çalışırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.S.yi yakalayıp, gözaltına aldı.

        REKLAM

        Şüphelinin işlemleri sürerken; Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bağlar ilçesinde bir caminin girişinde oynayan çocukları bıçak çekerek korkutan şahıs güvenlik kuvvetlerimizce yakalanmıştır, yasal işlemler devam etmektedir" denildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Diyarbakır

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Filistinlilere ramazanda Mescid-i Aksa kısıtlaması
        Filistinlilere ramazanda Mescid-i Aksa kısıtlaması
        Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!
        Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        Haluk Levent'ten çağrı
        Haluk Levent'ten çağrı
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?