Ebru Gündeş, bayramdan sonra evlenecek

Ebru Gündeş, 2021'de eşi Reza Zarrab'dan boşandı. 7 Mayıs 2021'de Bodrum Aile Mahkemesi'nde görülen dava sonucu, Gündeş ile Zarrab'ın 11 yıllık evlilikleri tek celsede sona erdi.

Ebru Gündeş, yeni bir evliliğe hazırlanıyor. 2023'ün son aylarında tanıştığı Murat Osman Özdemir'in evlenme teklifini kabul eden Gündeş, Ramazan Bayramı'ndan sonra nikâh masasına oturacak.

Aslına bakılırsa Özdemir, bir an önce evlenmek istiyor. Ne var ki Ebru Gündeş'in yoğun sahne programı nedeniyle evlilik tarihi konusunda Ramazan Bayramı sonrası için mutabık kalındı.

DÖRDÜNCÜ EVLİLİĞİ OLACAK

Murat Osman Özdemir, 2002 Best model Selin Kabaklı ile 2018'de Adana'da evlendi. Bu evlilikten bir çocukları dünyaya gelen Özdemir ile Kabaklı Temmuz 2023'te boşandı. Murat Osman Özdemir'in Selin Kabaklı'dan önceki evliliğinden ise iki çocuğu bulunuyor.

Ebu Gündeş, daha önce 3 kez evlenmişti;

Hamdi Vardar... 1991 - 1993

Ömer Durak... 2002 - 2003

Reza Zarrab... 2010 - 2021

Fotoğraflar... Depo Photo