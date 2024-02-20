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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Muslera kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor - Galatasaray Haberleri

        Muslera kariyerinin en iyi sezonunu yaşıyor

        "Muslera'sı olan kazanır" ve "Son anda Muslera" gibi sözlerle futbolseverlerin diline pelesenk ettiği Galatasaray'ın kalecisi Muslera, tıpkı hayat gibi beklenmedik dinamiklere sahip futbola, performansıyla öngörülebilirlik katmayı başardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:10 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:10
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        Belki de kaleciliğin önemini anlatabilecek en güzel sözlerden birisi, yazarlıktan önce kalecilik yapan Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Fransız varoluşçu filozoflardan Albert Camus'ye ait.

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        Camus'nün hayat ve futbolun öngörülemeyen yanını ilişkilendirdiği, "Hayatta ne öğrendiysem futboldan ve kalecilikten öğrendim; çünkü top hiçbir zaman beklediğim köşeden gelmedi." sözünü düşündüğümüzde Muslera, maç sonucuna tesir eden kalecilik performansıyla bir anlamda futbola öngörülebilirlik katan isimlerden oldu.

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        Sparta Prag ve MKE Ankaragücü maçlarında beklenmedik şekilde kafası ve omzunu kullanarak yaptığı kurtarışları da kalecilik lügatına ekleyen 37 yaşındaki Muslera, ilerleyen yaşına rağmen etkileyici performansıyla futbolseverleri kendisine hayran bırakmaya devam etti.

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        Galatasaray'daki 13. sezonunu yaşayan Muslera, kariyerinin en iyi dönemini geçiriyor.

        Süper Lig'de çıktığı 25 karşılaşmada yediği 14 golle maç başına 0,56 ortalama yakalayan tecrübeli eldiven, geçmiş sezonlara göre en iyi performansını sergiledi.

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        Sarı-kırmızılılarda şampiyonluk yaşadığı ilk sezonunda (2011-12) kalesinde maç başına 0,7 gol gören Muslera, bu ortalamayı geride bırakmayı başardı.

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        Muslera'nın maç başına yediği gol ortalamaları; 2019-20 sezonunda 0,73, 2022-23 sezonunda 0,79, 2013-14 sezonunda ise 0,86 oldu.

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        Tecrübeli kalecinin Galatasaray formasıyla sezonlara göre Süper Lig'de yediği gol sayıları ve maç başı ortalamaları şöyle:

        Sezon Maç sayısı Yediği gol Maç başı ortalama
        2023-24 25 14 0,56
        2022-23 33 26 0,79
        2021-22 25 31 1,24
        2020-21 22 20 0,91
        2019-20 26 19 0,73
        2018-19 33 32 0,97
        2017-18 33 33 1
        2016-17 34 40 1,18
        2015-16 33 46 1,39
        2014-15 32 34 1,06
        2013-14 29 25 0,86
        2012-13 33 33 1
        2011-12 33 23 0,7
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        Muslera, bu sezon Avrupa'nın önde gelen liglerinde maç başına en az gol yiyen kaleciler arasında ilk 3'e girdi.

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        Uruguaylı file bekçisi, yerel liginde en az 20 maça çıkan kaleciler hesaba katıldığında Hollanda ekibi PSV'den Arjantinli Walter Benitez ve İtalya'nın Inter takımından İsviçreli Yann Sommer ile ilk 3'te yer aldı.

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        Kalesinde 10 gol gören Benitez 0,45, 12 gol yiyen Sommer 0,5 ve 14 gole engel olamayan Muslera 0,56 maç başı ortalama tutturdu.

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        Avrupa'nın önde gelen liglerinde maç başına en az gol yiyen ilk 10 kaleci ve ortalamaları şu şekilde:

        Kaleci Takım Maç sayısı Yediği gol Maç başı ortalama
        1 Walter Benitez PSV 22 10 0,45
        2 Yann Sommer Inter 24 12 0,5
        3 Fernando Muslera Galatasaray 25 14 0,56
        4 Marcin Bulka Nice 22 15 0,68
        5 Wojciech Szczesny Juventus 23 16 0,7
        6 Lukas Hradecky Bayer Leverkusen 21 15 0,71
        7 Diogo Costa Porto 22 16 0,73
        8 Michele Di Gregorio Monza 22 17 0,77
        9 Lucas Chevalier Lille 22 17 0,77
        10 Vanja Milinkovic-Savic Torino 23 18 0,78

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