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        Devlet desteğiyle besici oldu, hayvan sayısını her geçen yıl artırıyor

        Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Genç Çiftçi Projesi"nden yararlanarak 6 damızlık dişi hayvan alan Kasım Yurdakul, her geçen yıl hayvan sayısını artırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:32 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:37
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        Devlet desteğiyle besici oldu, hayvan sayısını her geçen yıl artırıyor
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        Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Genç Çiftçi Projesi"nden yararlanarak 6 damızlık dişi hayvan alan Kasım Yurdakul, her geçen yıl hayvan sayısını artırıyor.

        Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlanması amacıyla yürütülen projeden binlerce çiftçi yararlandı.

        Hayvansal üretim, bitkisel üretim, yöresel ürünler, tıbbi ve aromatik bitki üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik desteklemelerin sağlandığı projeden yararlanan çiftçiler, hem ülke hem de aile ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

        Projeden yararlanan üreticilerden birisi de Kırıkkale merkeze bağlı Yukarı Mahmutlar köyünde yaşayan 44 yaşındaki Kasım Yurdakul oldu.

        Devlet desteği sayesinde köyünden ayrılmayan Yurdakul, 2016 yılından bu yana elde ettiği sütü ve yetiştirdiği tosunları satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

        - "Devletimizden Allah razı olsun"

        Kasım Yurdakul, AA muhabirine, Genç Çiftçi Projesi'nden yararlandıklarını söyledi.

        Devletin kendilerine damızlık 6 inek verdiğini anlatan Yurdakul, şöyle konuştu:

        "Hayvanlara baktık, çoğalttık. Sonra tosunlarını sattık, yerine tekrar damızlık aldık. Şu anda 20'ye yakın hayvanım var. Onlarla uğraşıyorum. Süt üretimi yapıyorum ve günlük 100 litre süt satıyorum. Devletimizden Allah razı olsun. Bize bu imkanı tanıdı. Biz de köyde durup, bu işlere koşturduk ve üretimi devam ettirdik. Geçimimizi bundan sağlıyoruz."

        Yurdakul, köyde çiftçilikle de uğraştığını belirterek, şu anda hayatından memnun olduğunu dile getirdi.

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