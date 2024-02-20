Spor yazarları Beşiktaş'ın Konyaspor galibiyetini değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş evinde ağırladığı Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları Beşiktaş'ın Konyaspor galibiyetini değerlendirdi
"İKİNCİ YARI DAHA ETKİLİYDİ"
Erman Toroğlu/Sabah: "İkinci yarı Beşiktaş biraz daha etkili başladı. Nitekim golü de buldu. Sonra da ikinciyi. İkinci devredeki siyahbeyazlılar, seyirciye biraz zevk verdi. Yeni alınan futbolcuların oyuna ve takıma alışmaları zaman ister. Dün gece Beşiktaş'ın bir iyi tarafı vardı çok şut denemesi yaptılar. Şut atarsan golü bulursun, yoksa bulamazsın. Cenk çok çalıştı ama etkili değildi. Bir fırsat yakaladı, kaleci hatasından onu da gol yaptı. Yeni transfer Muci etkili olacak gibi görünüyor."
"BU ÜÇLÜNÜN ÜSTÜNE KADRO KURULUR"
Uğur Meleke/Hürriyet: "30’uncu dakikadan sonra Beşiktaşlı futbolcular yavaş yavaş önde baskıya gitmeye başladılar. İlk devrenin sonu ve ikinci yarının başında bir miktar tempoyu artırdılar ve bu sayede de iki gol bularak kazandılar maçı. Muci’nin alışık olduğu yerde, on numarada oynaması günün en önemli doğrusuydu. İleri ikilide Muci-Semih ve sağda Rashica, Beşiktaş’ın üzerine gelecek kurabileceği bir plan gibi duruyor şu anda."
"GEÇMİŞİ UNUT SANTOS"
Bilal Meşe/Milliyet: "Fernando Santos’u geçmişten biliyoruz, ‘1-0 olsun, benim olsun’ felsefesini hiç değiştirmemiş, maalesef! Varsa - yoksa savunma... Olmazz, koca Beşiktaş’ın ruhuna ve formasına ters bu oyun anlayışı! Bir Galatasaray’a, Fenerbahçe’ye bakın, bir de Kartal’a? Sürekli geri vites yaparsanız, pozisyona hasret kalırsınız. Elbette, hücum ve pres, çabuk oyuncularla olur, biliyoruz. Ağırlarla sınıfta kalırsınız! Yani, Rebiç ve Muleka tercihi bu anlamda doğru adrestir, Sayın Santos! Demem o ki, geçmişi unut, Kartal’ı prese ve hücuma dayalı futbol oynat, senin asıl işin bu unutma."
"TARİHE GEÇMEYE KARARLI"
Turgay Demir/Sabah: "İkinci yarıda Beşiktaş biraz toparlandı. Topa daha çok sahip olan, Kartal sağdan Rashica, soldan Cenk'le bindirdi. Onur da geri pas vermekten yorulmuş olacak ki bu yarıda biraz ileriye oynamaya çalıştı. Çok şükür! Rashica'nın sağdan yaptığı ortada genç Semih uçarak kafayı vurdu ve maçın kilidini açtı. Yere sağlam basan, golü iyi koklayan bu genç adam Beşiktaş tarihine geçmeye kararlı. Bu sezon atılan gollerin yüzde sekseninde payı var ki, neredeyse maçların yarısında oynamadı."
"BÜTÜN CAMİA GÖRMÜŞ DURUMDA"
Ali Gültiken/Sabah: "Bu kadrodan elle tutulur, gözle görülür somut neticeler alabileceğinin ipuçlarını Konya karşısında gördük. Semih'in kendine olan güveni, golcülüğü bütün camia tarafından kabullenilmiş durumda. Her maç Beşiktaş kazanmak bir yana Semih'ten gelecek gollerin heyecanını yaşıyor. Semih bu beklentiye Konyaspor karşısında yine cevap verdi."
"3 PUAN İYİ, YA OYUN?"
İbrahim Yıldız/Habertürk: Portekizli teknik adam Santos’un oyun planı da kurgusu da eleştiri konusu olmaya devam ediyor. Santos, ısrarla takımı savunmada tutmaya devam ediyor. Önce savunma güvenliği diye oyuncuların ayaklarına pranga vurmayı sürdürüyor. Şaşırılacak bir anlayış. Beşiktaş, her zaman olduğu gibi adına yakışır oynamak zorunda. Oyunu öne yıkmalı, baskı kurmalı, kenarları çalıştırmalı. Üstelik kendi sahasında bu tür bir oyun karakterine de uygun. Santos, takımı savunmaya yığmaktan, topu rakibe bırakmaktan vazgeçmeli.
"GALİBİYET GÜZEL AMA..."
Oğuzhan Genç/Habertürk: "Galibiyet her zaman güzeldir ama oyun da bir o kadar önemli. Fernando Santos bugün bir şekilde kazandı ancak oynanan futbolun taraftarı tatmin etmediği bir gerçek. 13 Ocak'ta "Bizim stadımızda kimse bizden fazla koşamaz, bizim stadımızda kimse bizden fazla savaşamaz" demişti Santos. Ancak geçen 1 ayın ardından kendi evinde bu kadar topu rakibe bırakıyor olmak tehlikeli. Bugün Konyaspor karşısında kazanılabilir ancak Türkiye Kupası ve derbilerde beklenmedik sonuçlar gelebilir. Bunu da unutmamak gerek. Daha fazla hücum şart."
"İKİNCİ YARI BAŞKA BEŞİKTAŞ SAHADAYDI"
Sinan Vardar/Sabah: "İkinci yarıya sanki bambaşka bir Beşiktaş çıktı sahaya. Tamamen hüviyet değiştirdi. Daha ikinci yarının başında başlayan baskı da hemen meyvesini verdi. Sağ taraftan paslaşarak kullanılan kornerde Rashica'nın arka direğe yaptığı ortasına Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Semih kafasının ucuyla dokundu ve golü buldu. Bu dakikadan sonra da rakibi baskı altında tutmaya devam etti Beşiktaş."
"OYUN OLARAK TATMİN ETMEDİ"
Oktay Derelioğlu/Takvim: "Bireysel performanslarla maç kazanırsınız. Ama çok yol alamazsınız. Bir futbolsever olarak dünkü maçın kahramanı Semih Kılıçsoy'a teşekkür ediyorum. Özel bir performans gösteriyor. Muçi, Al- Musrati gibi yenilerin zamana ihtiyacı var. Rashica'yı asisti dışında beğenmedim. Cenk de gol attı ama daha fazla oyuna ağırlığını koymak zorunda. Sonuç olarak Beşiktaş, dün bireysel performanslarla Konya maçında 3 puanı elde etti. Kartal, oyun olarak tatmin etmedi."