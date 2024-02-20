Astronot Gezeravcı: Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Habertürk TV'de Oylum Talu'nun sorularını yanıtladı.

Ülke olarak görevin hazırlığını, sürecini, icrasını yürüten tüm kurumlarla birlikte müthiş bir süreç yaşadığımızı belirten Gezeravcı "Sadece görevin icra edildiği 23 günlük süre değil, bütün görevin hazırlık süreçlerinde 100 yıldır tecrübe etmediğimiz bir alana ilk defa adım atmış olmamıza rağmen bütün kurumlarımızın sinerjisi, desteği, bütün halkımızın desteğiyle, bugüne kadar birçok millette görülmemiş etkisiyle bu süreci yürüttük. Müthiş derecede mutluyum" ifadelerini kullandı.

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Uzaya çıktıktan sonra ilk sözlerinin Mustafa Kemal Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözü olduğunun hatırlatılması üzerine Gezeravcı "Yüce Atamızın bizlere 100 yıl öncesinden koyduğu hedeflerin, işaret ettiği yolun adımlanmaya başlamasından son derece mutluyum. Bunlar devletimizin güçlü iradesiyle gerçekleşti. Bu söz sadece bir bireyin telaffuzuna endekslenebilir sıradan bir söz değil. Bunu devletimizin tüm kurumları kalbinden paylaşıyor. Daha birkaç ay önce Azerbaycan'da gerçekleşen uluslararası astronomi konferansından da sunumlarda ülkemiz adına telffuz edilen mottomuzdu. Genç nesillerimize de istikbalin göklerde erişilebilmesi için bu yolu açıyor" dedi.

"GENÇLER KENDİLERİ OLSUNLAR"

Oylum Talu'nun gençlerin Alper Gezeravcı olabilmek için ne yapmaları gerektiğini merak ettiğini belirtmesi üzerine Gezeravcı şu cevabı verdi:

"Alper Gezeravcı olmaya çalışmasınlar, kendi özgüvenleriyle, kendileri olsunlar. Önlerindeki bütün örneklerden iyi yönleri almaya çalışsınlar. Her bünye Allah'ın yarattığı bir mucize. Bu ülkenin diğer milletler arasında öne çıkan özelliği pratik zekası. Önlerindeki bir birey olmaya çalışmasınlar. O bireyin hoşlarına giden özelliklerinden ilham alsınlar" cevabını verdi.