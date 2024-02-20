Rusya: İspanya'da öldürülen Rus savaş pilotu Kuzminov hain

Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, saf değiştirerek Ukrayna'ya kaçan ve İspanya'da öldürülen Rus savaş pilotu Maksim Kuzminov'un "suç işlediğini" ve "hain" olduğunu söyledi.

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Narışkin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ağustos 2023'te saf değiştirerek Rus ordusuna ait helikopterle Ukrayna'ya kaçan Rus savaş pilotu Kuzminov'un İspanya'da öldürülmesiyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kuzminov'un öldürülmesi hakkında Narışkin, "Bu hain ve suç işleyen şahıs, kirli ve korkunç suç eylemini planladığında ahlaki olarak daha o vakit ceset haline geldi." ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kuzminov'un öldürülmesi hakkında bilgi sahibi olmadığını belirterek, "Bu konu gündemimizde değil." dedi.