Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri: Sabırsız davranıyorlar!
Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Madrid'e giden ancak forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler hakkında konuştu. İşte Kroos'un sözleri...
Real Madrid'in yıldız oyuncusu Toni Kroos, milli yıldız Arda Güler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"SABIRSIZ DAVRANIYORLAR"
"Arda Güler'in ülkesi için ne kadar kıymetli bir oyuncu olduğunu biliyorum" diyen yıldız futbolcu "Türk taraftarlar, Arda'nın Real Madrid'de olmasından dolayı gurur duymakta haklılar. Fakat genç futbolcunun bir an önce oynaması konusunda biraz sabırsız davranıyorlar. Mükemmel bir teknik direktörümüz var. Hiç endişe etmesinler. Ancelotti, Arda için en doğru kararları verecektir." ifadelerini kullandı.
Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'ye 20 milyon euro ödeyerek renklerine bağladığı milli futbolcu sakatlıklardan dolayı uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.
İyileştikten sonra ocak ayında kadroya girmeye başlayan genç yıldız, Real Madrid formasını ilk kez Kral Kupası'nda Arandina karşısında terletti.
Maça 11'de başlayan Arda, sahada kaldığı 59 dakikada performansıyla takımının en iyileri arasında yer aldı.
Milli oyuncu iki hafta önce de Girona karşısında 77'nci dakikada Vinicius Junior'un yerine oyuna girip 90'ıncı dakikada takımına penaltı kazandırmıştı.