Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı! Aksaray'da, takla atan cipteki 4 yaşındaki Eliz Karaköse hayatını kaybetti; annesi, babası ve 1 yakınları yaralandı. Karaköse ailesinin Adana'da oturduğu, Eliz'in doğum günü için ABD'deki Disneyland'a gitmeyi planladıkları, bu nedenle vize için Ankara'ya gittikleri öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.02.2024 - 07:40 Güncelleme: 21.02.2024 - 07:54 facebook

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