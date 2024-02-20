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        Haberler Sağlık "Kahkahalarını duymak işkence gibi"

        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor! "Kahkahalarını duymak işkence gibi"

        Seslerin ağrılara neden olduğu ve giderek kötüleşen nadir bir sağlık sorunundan muzdarip olan Cook, "Çocuklarımın kahkahaları, onların seslerini duymak bile benim için işkence gibi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 17:53 Güncelleme: 20.02.2024 - 17:53
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        Çocuklarının sesine bile katlanamıyor!
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        İngiltere'de yaşayan Karen Cook (49), son 18 aydır günlük seslerin sebep olduğu ağrılarla yaşamaya çalışıyor.

        Seslerin ağrılara neden olduğu ve giderek kötüleşen nadir bir sağlık sorunundan muzdarip olan Cook, BBC North West'e verdiği röportajda, "Çocuklarımın kahkahaları, onların seslerini duymak bile benim için işkence gibi" dedi.

        Ağrı Hiperakuzisi (Kişinin düşük seslerde bile ağrı hissetmesi) adı verilen hastalığa yakalanan talihsiz kadın, bu durumun sık sık kendini kocasından ve küçük oğullarından uzak tutmak zorunda kalmasına neden olduğunu ifade etti.

        "SES HER YERDE, ONDAN KAÇAMAZSINIZ"

        Rüzgarın ağaçlardaki yaprakları hışırdatması ya da Cook'un evinin önünden geçen trafik gibi sesler Karen'a büyük acı verebiliyor.

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        Karen Cook, "Ses her yerde - hava gibi, ondan kaçamazsınız" dedi.

        Bu durum o kadar şiddetli ki, Noel günü 7 ve 11 yaşlarındaki oğullarının heyecanla hediyelerini açarken başka bir odada oturup onları izlemek zorunda kaldığını söyledi.

        Karen, çok daha yaygın ve yaygın olarak bilinen kulak çınlamasının eşlik ettiği hiperakuzinin neden olduğu ağrıyı hafifletmek için herhangi bir çare ya da hatta tedavi bulamadı.

        Hiperakuzinin 2022 yılında nispeten aniden geliştiğini ve giderek kötüleştiğini söyledi.

        Hastalık, ses travması nedeniyle ortaya çıkabilse de, araştırmalar bazı insanların bu hastalığa yatkın olabileceğini gösteriyor.

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