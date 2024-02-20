Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13-19 Şubat'ta sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

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