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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 16:27 Güncelleme: 20.02.2024 - 16:29
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13-19 Şubat'ta sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Operasyonlarda, 58,38 gram sentetik uyuşturucu ve 85 sentetik hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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