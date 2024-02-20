Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13-19 Şubat'ta sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonlarda, 58,38 gram sentetik uyuşturucu ve 85 sentetik hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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