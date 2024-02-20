"Eşim beni öldürecek" ihbarında bulundu! 1 haftadır haber yok! Sakarya'da, eşi S.D.'nin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini söyleyen 56 yaşındaki Leyla Demir kayboldu. Ekiplerin 1 haftadır aradığı Leyla Demir'in ihbarıyla şüpheli olarak gözaltına alınan eşi serbest bırakıldı. Demir'in başörtüsü ve cep telefonu ise Sakarya Nehri'nin kıyısında bulundu. AFAD, JAK ve STK'lardan oluşan ekiple toplamda 47 personel, 11 araç, 4 bot, ve dron ile arama-tarama çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.02.2024 - 15:50 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:50 facebook

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