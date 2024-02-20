Danimarka'dan gelip ailesini katleden cani için karar!

Türkiye'ye, yaşadıkları Danimarka'dan tatile gelen 4 yıl önce boşandığı Zübeyde Timur ile kızları Hatice Timur’u (6) izlerini sürüp, Nevşehir’in Avanos ilçesinde kaldıkları otelin havuzunda bıçaklayarak öldüren Yaşar Timur (53), 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DHA'nın haberine göre Danimarka’da yaşayan Zübeyde Timur, kızı Hatice’yi de yanına alarak geçen yıl memleketleri Adana'ya geldi. Timur, buradan da Nevşehir'in Avanos ilçesine giderek, bir otele yerleşti. REKLAM

BIÇAKLA SALDIRIP KAÇMIŞTI Bunu öğrenen Zübeyde Timur’un 4 yıl önce boşandığı, akrabası da olan Yaşar Timur da önce Adana’ya geldi, buradan da otomobille kızı ve eşinin konakladığı Avanos’taki otele geçti. Aynı zamanda Danimarka vatandaşı da olan Yaşar Timur, geçen yıl 22 Temmuz'da saat 14.30 sıralarında otelin havuzunda yüzerken bulduğu eski eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Yaşar Timur, yanındaki bıçağı çekip Zübeyde Timur ile kızını havuzda bıçaklayarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

REKLAM Gelen sağlık ekipleri, Zübeyde Timur ile kızı Hatice Timur'un öldüğünü belirledi. Anne ve kızının cansız bedenleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi. Olayın ardından kaçan Yaşar Timur, polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi. İlçenin Altınpınar köyünde teslim olan Timur, gözaltına alındı. Timur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.