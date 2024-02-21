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        Karakeçili'de "Hayat Rehberi Kur'an-ı Kerim" sohbetleri devem ediyor

        Karakeçili Müftülüğünce salı günleri düzenlenen "Hayat Rehberi Kur'an-ı Kerim" sohbetleri devem ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 11:05 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:07
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        Karakeçili'de "Hayat Rehberi Kur'an-ı Kerim" sohbetleri devem ediyor
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        Karakeçili Müftülüğünce salı günleri düzenlenen "Hayat Rehberi Kur'an-ı Kerim" sohbetleri devem ediyor.

        Osman Gazi Kur'an Kursu'nda erkeklere yönelik düzenlenen programda, İlçe Müftüsü Muhammet Key tarafından "Kabe" konulu sohbet verildi.

        Key, Kabe'nin alemlere bir hidayet ve bereketli bir yer olarak insanlar için konulmuş ilk ev ve mabet olduğunu söyledi.

        İslam'ın 5 şartından birinin de hacca gitmek olduğunu anlatan Key, şöyle konuştu:

        "Hacca gitmek için hem malik hem de bedeni sağlığın iyi olması gerekiyor. Sağlığın yerinde değilse, kendini yapamıyorsan yerine oğlunu, kızını veya parasını üstlendiğin bir kimseyi gönderebilirsin. Orada hiçbir ağaç sökülmez, koparılmaz, zarar verilmez. Kabe olmadan önce bizim ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'dır. Kabe'yi tevhidin, birliğin sembolü olarak okumak lazım. İnsan orada ihrama girdiği zaman sanki mahşerden, topraktan çıkıp Allah'ın huzuruna gidiyormuş gibi bir izlenim var. Haccı gerçek manada eda eden günahlarından arınmış, annesinden doğmuş gibi olacağı hadisi şeriflerle sabit."

        Program, ikramın ardından sona erdi.

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