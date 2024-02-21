Ayırt etmek çok zor! Ayarı düşük! Piyasa değeri 9 milyon TL!
Adana'da, "Pes" dedirten bir olay yaşandı. Bir atölyeye yapılan baskında, piyasa değeri 9 milyon TL olan düşük ayar altın ele geçirildi. Altınların çeyrek, yarım ve tam olarak basıldığı belirlenirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı
Giriş: 21.02.2024 - 10:42 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:42
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, üzerine sahte darphane baskısı yerleştirilerek düşük ayar altın üreten atölyeye baskın yaptı.
ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN
DHA'da yer alan habere göre polis, piyasa değeri 9 milyon TL olan 1590 çeyrek, 104 yarım, 199 tam altın ele geçirdi.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Emniyet ekipleri tarafından olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.