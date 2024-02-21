Ayırt etmek çok zor! Ayarı düşük! Piyasa değeri 9 milyon TL! Adana'da, "Pes" dedirten bir olay yaşandı. Bir atölyeye yapılan baskında, piyasa değeri 9 milyon TL olan düşük ayar altın ele geçirildi. Altınların çeyrek, yarım ve tam olarak basıldığı belirlenirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.02.2024 - 10:42 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:42 facebook

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