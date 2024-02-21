Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ayırmak çok zor! Ayarı düşük! Piyasa değeri 9 milyon TL! - Son dakika Adana haberleri

        Ayırt etmek çok zor! Ayarı düşük! Piyasa değeri 9 milyon TL!

        Adana'da, "Pes" dedirten bir olay yaşandı. Bir atölyeye yapılan baskında, piyasa değeri 9 milyon TL olan düşük ayar altın ele geçirildi. Altınların çeyrek, yarım ve tam olarak basıldığı belirlenirken olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 10:42 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayırt etmek çok zor! Ayarı düşük! Piyasa değeri 9 milyon TL!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, üzerine sahte darphane baskısı yerleştirilerek düşük ayar altın üreten atölyeye baskın yaptı.

        ÇEYREK, YARIM, TAM ALTIN

        DHA'da yer alan habere göre polis, piyasa değeri 9 milyon TL olan 1590 çeyrek, 104 yarım, 199 tam altın ele geçirdi.

        1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Emniyet ekipleri tarafından olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #adana
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Trump'tan Navalny'e: Çok cesur bir adamdı
        Trump'tan Navalny'e: Çok cesur bir adamdı
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
        Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Ölümle biten oyun!
        Ölümle biten oyun!
        Adalar'da mimoza isyanı!
        Adalar'da mimoza isyanı!
        Yunanistan'da çiftçiler sokağa çıktı
        Yunanistan'da çiftçiler sokağa çıktı
        Inter turu araladı!
        Inter turu araladı!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?