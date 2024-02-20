Beşiktaş'ın Emirhan Delibaş kararı Avrupa'da manşetlerde
Beşiktaş'ın arkadaşlık sitesinde profili olduğu iddiaları sonrası Emirhan Delibaş'ın sözleşmesini feshetmesi Avrupa basınında geniş yer buldu.
Bir arkadaşlık sitesinde profil oluşturduğu iddia edilen Emirhan Delibaş'ın sözleşmesini Beşiktaş geçtiğimiz gün feshetti. Siyah-beyazlıların bu kararı Avrupa basınında geniş yer buldu.
Daily Mirror: Çevrimiçi flört profilinde yaşı hakkında yalan söyleyen futbolcu kulüp tarafından kovuldu.
Mundo Deportivo: Beşiktaş, flört uygulaması iddiası nedeniyle oyuncuyla sözleşmeyi feshetti.
Daily Mail: Beşiktaş, 24 yaşında olduğunu iddia ettiği çevrimiçi flört profilinin viral hale gelmesinin ardından 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetti.
Calciomercato: Türkiye'de inanılmaz olay: Beşiktaş, flört uygulamasında profili olan Emirhan Delibaş'ın sözleşmesini feshetti.
The Sun: Beşiktaş, online flört hesabının internete sızdırılması sonrası Emirhan Delibaş'ın sözleşmesini feshetti.