Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.365,80 %0,22
        DOLAR 30,9580 %0,12
        EURO 33,4896 %0,13
        ALTIN 2.019,30 %0,36
        FAİZ 43,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 23,06 %0,76
        BITCOIN 51.609,00 %-0,82
        GBP/TRY 39,1012 %0,10
        EUR/USD 1,0808 %-0,02
        BRENT 82,53 %0,23
        ÇEYREK ALTIN 3.301,55 %0,36
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yasalaşacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Emekliye bayram ikramiyesi 29 Şubat'a kadar yasalaşacak

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 29 Şubat'ta yerel seçim çalışmaları nedeniyle kapanıyor. 8. Yargı Paketi ve emekliye bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören teklif yasalaştıktan sonra TBMM'nin kapanmasıyla milletvekilleri seçim bölgelerine giderek, partilerinin kampanya sürecine destek verecek ve belediye başkan adaylarını destekleyecek çalışmaların içinde olacaklar. Böylelikle yerel seçimin resmen 1 Mart'ta start alacağı söylenebilir

        Giriş: 21.02.2024 - 10:37 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emekliye bayram ikramiyesi TBMM'ye geliyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıklamıştı. Yılda 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, 2024 yılında toplam 6 bin lira ikramiye almış olacak. Bu teklif, TBMM’ye iletildi ve 8. Yargı Paketi olarak da anılan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne eklendi.

        Yargı Paketi ile birlikte emekli ikramiyelerindeki artış düzenlemesi 29 Şubat’a kadar yasalaştırılacak. Bu tarih itibariyle TBMM, çalışmalarına ara verecek. TBMM, 31 Mart seçimine kadar çalışmayacak. Milletvekilleri, seçim bölgelerine giderek partilerinin kampanya süreçlerine destek verecek ve belediye başkan adaylarını destekleyecek.

        REKLAM

        3 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi vatandaşları memnun etmedi. Miktarın az olduğunu kabul eden hükümet yetkilileri, bütçe imkânları zorlanarak ikramiyelerin artırıldığını ifade ediyor. İkramiyelerin 4-5 bin rakamlarına çıkarılması söz konusu mu? diye sorduğumda ise, hükümet yetkilileri bunun mümkün olmadığını söylüyor. İkramiyelerin Meclis’ten 3 bin TL olarak geçeceğini söyleyebiliriz. Bu durumda emekliler iki bayramda toplam 6 bin TL ikramiye alacaklar.

        SÜRPRİZ MADDE YOK

        8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülmeye başlandı. Teklifin ilk maddesi komisyonda kabul edildi. İcra ve İflas Kanunu’nda, kanun yoluna başvuru süreleri hafta olarak belirlendiği için buna uyum sağlanması amacıyla Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki benzer hükümler dikkate alınarak düzenleme yapılacak.

        Pakete yeni madde eklenip eklenmeyeceği de tartışma konusu oldu. AK Parti grup yönetimine bu konuyu da sordum. Ani bir gelişme veya ihtiyaç olmazsa TBMM gündeminde farklı bir konu yok. Yargı paketine sürpriz bir madde eklenmesi planlanmıyor.

        AK Partili 109 milletvekili, sivil doktorların TSK’nın sınır ötesi operasyonlarında görevlendirilmesi için bir kanun teklifi verdi. Ancak bu kanun teklifi Meclis’in 29 Şubat’a kadarki çalışma takvimine yetişmeyecek. Teklifin üzerinde mutabakat sağlanabilmesi için bazı görüşmeler yapılacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Türkiye'de ilk! Baş, boyun kanserleri ve beyin hastalıklarının tedavisinde kullanılacak
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Beyanname verilmeyen 1.4 milyon ev
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Çocuklarını istismar eden YouTuber anne hakkında karar
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Manchester United dev anlaşmayı duyurdu!
        Trump'tan Navalny'e: Çok cesur bir adamdı
        Trump'tan Navalny'e: Çok cesur bir adamdı
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Berkan'a sol bek yaradı!
        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
        Disneyland'ı görecekti... Eliz'in hayali yarım kaldı!
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        "Kendine has bir sıcaklığı var"
        Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
        Assange, ABD'ye iade edilecek mi?
        "Emekli olacaktım ama..."
        "Emekli olacaktım ama..."
        Ölümle biten oyun!
        Ölümle biten oyun!
        Adalar'da mimoza isyanı!
        Adalar'da mimoza isyanı!
        Yunanistan'da çiftçiler sokağa çıktı
        Yunanistan'da çiftçiler sokağa çıktı
        Inter turu araladı!
        Inter turu araladı!
        Payı arttı, satışı düştü
        Payı arttı, satışı düştü
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        Hangi işçi kıdem tazminatı alamaz?
        İbrahim Keloğlan tarafından öldürülen kedi 'Eros' davası yeniden görülecek
        İbrahim Keloğlan tarafından öldürülen kedi 'Eros' davası yeniden görülecek
        Borsa mevduat engeline takılır mı?
        Borsa mevduat engeline takılır mı?