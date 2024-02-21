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        Haberler Yaşam İşte dünyanın en iyi 50 ekmeği! Hangi lezzetler listede?

        İşte dünyanın en iyi 50 ekmeği

        CNN Travel, dünyanın en iyi ekmek çeşitlerini sıraladı. Türkiye'den simit listede yer aldı. Lavaş ise Ermenistan lezzeti olarak gösterildi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 10:49 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:49
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        1

        CNN Travel, dünyanın en iyi 50 ekmeğini seçti. Listede Türkiye'den de simit bulunuyor. İnternet sitesi simidi tanımlarken şu ifadeleri kullandı:

        2

        "Susama bulanmış ve halka şekli verilmiş simit, Türkiye'nin en iyi ayaküstü ikramı olabilir. Birkaç on yıl öncesine kadar satıcılar İstanbul sokaklarında ellerinde tepsiler dolusu simitlerle dolaşırken, artık seyyar ekmek satıcılarına pek rastlanmıyor.

        3

        Bunun yerine, insanlar simitlerini yol kenarındaki stantlardan alıyor. Simit, odun fırınına girmeden önce şekerli suya ya da inceltilmiş pekmeze batırılıyor ve yoğun ısıda karamele dönüşen kaygan bir tabaka elde ediliyor."

        4

        Öte yandan lavaş, Ermenistan lezzeti olarak kabul edilerek listede yer aldı. Azerbaycan, İran ve Türkiye'de oldukça yaygın olan lavaşın listede Ermenistan ekmeği olarak gösterilmesi eleştirildi. Lavaş, UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras listesine alınmış, Türkiye'de tepki görmüştü.

        5

        Bulundukları yere göre alfabetik şekilde sıralanan ekmek çeşitleri şu şekilde...

        Bolani, Afghanistan
        Lavaş, Ermenistan
        Ħobż tal-Malti, Avustralya
        Luchi, Bangladeş
        Pão de queijo, Brezilya

        Fotoğraf: Lavaş

        6

        Montreal bageli, Kanada
        Marraqueta, Şili
        Shaobing, Çin
        Pan Cubano, Küba
        Libba, Mısır

        Fotoğraf: Montreal bageli

        7

        Pupusas, El Salvador
        Injera, Etiyopya
        Baget, Fransa
        Haçapuri, Gürcistan
        Pumpernickel, Almanya

        Fotoğraf: Pupusas

        8

        Pai bao, Hong Kong
        Dökkt rúgbrauð, İzlanda
        Paratha, Hindistan
        Roti gambang, Endonezya
        Sangak, İran

        Fotoğraf: Paratha

        9

        Karbonatlı ekmek, İrlanda
        Challah, İsrail
        Ciabatta, İtalya
        Bammy ekmeği, Jamaika
        Kare pan, Japonya

        Fotoğraf: Karbonatlı ekmek

        10

        Tabun ekmeği, Ürdün
        Roti canai, Malezya
        Ħobż tal-Malti, Malta
        Tortilla, Meksika
        Khobz kesra, Fas

        Fotoğraf: Tortilla

        11

        Kızarmış ekmek, Kuzey Amerika yerlisi Navaholar
        Tijgerbrood, Hollanda
        Rēwena parāoa, Yeni Zelanda
        Lefse, Norveç
        Podplomyk, Polonya

        Fotoğraf: Podplomyk

        12

        Broa de milho, Portekiz
        Karavai, Rusya
        Pane carasau, Sardunya
        Proja, Sırbistan
        Gyeran-ppang, Güney Kore

        Fotoğraf: Karavai

        13

        Appam, Sri Lanka
        Kisra, Sudan
        Limpa ekmeği, İsveç
        Balep korkun, Tibet
        Simit, Türkiye

        14

        Crumpet, Birleşik Krallık
        Bisküvi ekmek, ABD
        Non, Özbekistan
        Arepa, Venezuela
        Malawach, Yemen

        Fotoğraf: Crumpet

        *Haberin görselleri Shutterstock, AA ve İHA tarafından servis edilmiştir.

        #simit
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