Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde

Gol sorunu yaşayan Beşiktaş'ta bu sezon sahne alan Semih Kılıçsoy, rakamlarıyla Avrupa devlerinin gençlerini de geride bıraktı.

2024 yılında Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 8 maçta 7 kez fileleri havalandırma başarısı gösteren genç yetenek; İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa ve Türkiye'nin en üst seviye liglerinde, 23 yaş altı futbolcuların en golcüsü oldu.

REKLAM Kartal'ın cevheri, ayrıca Süper Lig'de 2024 yılında 7 gol ve 2 asist ile bu dönemde 12 golün 9'una direkt katkı sağlayarak; takımının gollerine en fazla katkı eden oyuncu konumuna erişti.

BONSERVİS BEKLENTİSİ BÜYÜK Öte yandan Siyah-Beyazlı camia, özkaynağından yetişen 18 yaşındaki futbolcusundan rekor bir bonservis bedeli elde etmeyi hedefliyor.

Başta Borussia Dortmund ve Tottenham olmak üzere Avrupa'nın dev kulüplerinin takip ettiği Semih için yönetim; EURO 2024'te de başarılı performansını devam ettirmesi halinde kapıyı çalan kulüplerden önemli bir rakam talep edecek.