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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde - Beşiktaş Haberleri

        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde

        Bu yıl çıktığı 8 maçta 7 gol atan Semih Kılıçsoy, Ay-Yıldızlı formaya da göz kırptı. 18'lik yetenek, 2024 yılında Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de 23 yaş altı futbolcuların en golcüsü konumunda.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21.02.2024 - 10:03 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:03
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        Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın zirvesinde
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        Gol sorunu yaşayan Beşiktaş'ta bu sezon sahne alan Semih Kılıçsoy, rakamlarıyla Avrupa devlerinin gençlerini de geride bıraktı.

        2024 yılında Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 8 maçta 7 kez fileleri havalandırma başarısı gösteren genç yetenek; İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Fransa ve Türkiye'nin en üst seviye liglerinde, 23 yaş altı futbolcuların en golcüsü oldu.

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        Kartal'ın cevheri, ayrıca Süper Lig'de 2024 yılında 7 gol ve 2 asist ile bu dönemde 12 golün 9'una direkt katkı sağlayarak; takımının gollerine en fazla katkı eden oyuncu konumuna erişti.

        BONSERVİS BEKLENTİSİ BÜYÜK

        Öte yandan Siyah-Beyazlı camia, özkaynağından yetişen 18 yaşındaki futbolcusundan rekor bir bonservis bedeli elde etmeyi hedefliyor.

        Başta Borussia Dortmund ve Tottenham olmak üzere Avrupa'nın dev kulüplerinin takip ettiği Semih için yönetim; EURO 2024'te de başarılı performansını devam ettirmesi halinde kapıyı çalan kulüplerden önemli bir rakam talep edecek.

        Bu sezon 22 resmi karşılaşmaya çıkan yetenekli hücumcu, takımına bin 94 dakikada 9 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

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