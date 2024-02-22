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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı! - Son dakika Konya haberleri

        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!

        Konya'da birlikte yaşadığı 48 yaşındaki M.A. isimli kadının şu an 17 yaşındaki olan kızı S.A.'ya 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunan 54 yaşındaki muhtar M.M.'nin cep telefonunda da S.A. ile birlikte cinsel içerikli fotoğraf ve videolara rastlandı. Muhtar M.M. ve anne M.A. tutuklandı. S.A., devlet koruması altına alındı. Muhtar M.M. ifadesinde, "S.A. ile ilişki yaşadım. Telefonumda çıkan fotoğrafların birçoğunu annesi çekti. Fotoğraflardan bilgisinin olmamasının imkanı yok" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 08:05 Güncelleme: 22.02.2024 - 08:09
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        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
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        Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na Selçuklu ilçesindeki bir mahallenin muhtarı, evli ve 1 kız çocuk babası M.M.nin (54), S.A. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu yönünde şikayette bulunuldu.

        TELEFONDAN MUHTAR İLE KIZIN VİDEOLARI ÇIKTI

        DHA'da yer alan habere göre şikayet üzerine başlatılan soruşturmada S.A.'nın anne ve babasının boşandığı, annesi M.A.'nın (48) da muhtar M.M. ile birlikte yaşadıkları belirlendi. Muhtar M.M. ve anne M.A. geçen pazar günü gözaltına alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.M.'nin el koyulan telefonundaki incelemede, S.A. ile birlikte cinsel içerikli fotoğraf ve videolara rastladı.

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        "ÇIPLAK FOTOĞRAFLARIMI ÇEKTİ"

        S.A.'nın, Çocuk İzleme Merkezi'nde alınan ifadesinde, şu an 17 yaşında olduğunu, M.M.’nin cinsel istismarlarının 14 yaşındayken başladığını, 3 yıldır da aralıklarla devam ettiğini söyledi. S.A., ifadesinde, "Ben o dönemler sanırım 14 yaşındaydım. M.M., bana iyi ve yakın davranıyordu. Bir süre sonra bana istismarda bulundu. Bu durumdan rahatsızdım ama annem üzülmesin ve araları bozulmasın diye bir şey söylemiyordum" dedi.

        MUHTARDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

        S.A., M.M.'nin annesiyle resmi nikahı var mı bilmediğini belirterek, "Bize maddi ve manevi yardımları oldu. Anneme bu olayları hiç anlatmadım. M.M.'den şikayetçi değilim" dedi.

        M.A. ise ifadesinde "M.M. ile yaklaşık 2018 yılında tanıştık. Çekilen fotoğraflardan herhangi bir bilgim yok" derken, muhtar M.M. de ifadesinde fotoğrafları M.A.'nın çektiğini belirterek, "S.A. ile ilişki yaşadım. Onu öpüp, okşadığım doğrudur. Telefonumda çıkan fotoğrafların birçoğunu annesi çekti. Fotoğraflardan bilgisinin olmamasının imkanı yok" dedi. Muhtar M.M. ve anne M.A. tutuklandı.

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