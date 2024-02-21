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        Kırıkkale'de AK Parti heyeti, Memur-Sen'i ziyaret etti

        AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve İl Başkanı Engin Pehlivanlı, Memur-Sen İl Temsilcisi Yasin Pekuz ve yönetimiyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 16:49 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:54
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        Kırıkkale'de AK Parti heyeti, Memur-Sen'i ziyaret etti
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        AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve İl Başkanı Engin Pehlivanlı, Memur-Sen İl Temsilcisi Yasin Pekuz ve yönetimiyle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette konuşan Başkan Saygılı, Kırıkkale'yi sanayi kentine çevirmeye çalıştıklarını belirtti.

        Kentte çok sayıda kamu çalışanı bulunduğunu aktaran Saygılı, "Dolayısıyla bugün hem bir ziyaret gerçekleştirdik hem de Kırıkkale'yi hep beraber yöneteceğimiz için kamu görevlilerimizle fikir alışverişinde bulunduk. Sivil toplum örgütlerimizi ve birçok kesimi dinleyip, taleplerini alarak yolumuza devam ediyoruz. Kırıkkale'mizin birçok problemini birlikte çözdük, bilinen problemleri de yine biz çözeriz." ifadesini kullandı.

        Memur-Sen Şube Başkanı Pekuz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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