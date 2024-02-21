Kocaeli'nde olay, 22 Şubat 2022'de Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Körfez Caddesi'ndeki markette meydana geldi.

Mustafa Şişek, 25 Mayıs 2019'da Isparta-Antalya kara yolunda oğlu Ahmet Batuhan Şişek'in (19) öldüğü kazada, içinde bulunduğu otomobilin sürücüsü Belfun Doğramacı ve eşi Sevda Doğramacı ile markette karşılaştı.

DHA'da yer alan habere göre Şişek, önce tabancasını çıkarıp kabzasıyla Belfun Doğramacı'yı (44) darp etti, ardından silahı ateşleyip çifti yaraladı.

Şişek'in markette Doğramacı çiftini tabancayla vurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şişek, ifadesinde Belfun Doğramacı'nın tehlikeli şekilde araç kullandığını ve oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu için olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, hazırladığı iddianamede, Mustafa Şişek'in Belfun Doğramacı'ya karşı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile Sevda Doğramacı'ya karşı ise kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde 'Kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar cezalandırılmasını talep etti. İddianame, Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi, yargılama başladı.

KALP AMELİYATI OLDU

Yargılama aşamasında Mustafa Şişek, cezaevinde tutukluyken fenalaştı. Hastaneye götürülen Şişek'e kalp ameliyatı yapıldı. Ameliyatın ardından Şişek'in cezaevinden tahliyesine, ev hapsine alınmasına karar verildi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Olayla ilgili davanın 4'üncü duruşması, dün Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada dinlenen Sevda Doğramacı'nın avukatı Ezel Demirkol, "Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapor içeriği de gözetilerek ve sanığın önceki aşamada tahliye gerekçesi de dikkate alınarak yargılamanın bu aşamasında tutuklu olarak sürdürülmesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

YENİDEN TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı ise sanık Şişek'in, Belfun Doğramacı'ya karşı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, Sevda Doğramacı'ya karşı ise yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığı gerekçesiyle 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Savcı ayrıca sanığın, ruhsatsız silah bulundurma suçundan ise 3 yıla kadar hapis cezasını isterken, ev hapsi kararının da kaldırılıp, yeniden tutuklanmasını talep etti.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK

Mahkeme heyeti, sanık hakkında daha önceki aşamalarda alınan ev hapsi kararının kaldırılıp, yeniden tutuklanıp cezaevine gönderilmesine karar verdi. Duruşma, sanık ve avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlamaları ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.