İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde çıkan kavga sonrası "beyaz kod" veren aile hekimi Ekin Hürel Günay'ı olaydan 1,5 ay sonra takip edip sopayla darp ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 3 sanık, 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA'da yer alan habere göre Torbalı 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz S.A, F.A. ve S.A. ile İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara ve sanık avukatları katıldı. Müşteki doktor duruşmada yer almadı.

"PİŞMANIM" SAVUNMASI

Sanık S.A, son savunmasında, olaydan dolayı çok pişman olduğunu, doktor ve ailesinden özür dilediğini söyledi. Sanık F.A. ise doktorun kendisine vurduğunu, darbeler yüzünden şuurunu kaybettiğini ileri sürerek, olayı hatırlamadığını belirtti.

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Avukat Mithat Kara ise kamu vicdanını rahatlatmak için alt sınırdan uzaklaşılarak cezada takdiri indirim uygulanmamasını talep etti.