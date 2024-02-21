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        Haberler Gündem Güncel İzmir'de aile sağlığı merkezinde Doktor Ekin Hürel Günay öldüresiye döven sanıklar için karar! - Son dakika haberi

        İzmir'de doktoru darbeden 3 sanığa 7 yıl 6şar ay hapis cezası verildi

        İzmir'de aile sağlığı merkezinde kendileri için "beyaz kod" veren doktor Ekin Hürel Günay'ı takip edip öldüresiye döven 3 saldırganın cezası belli oldu. Davada sanıklar 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 16:04 Güncelleme: 21.02.2024 - 16:06
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        Doktoru öldüresiye döven sanıklar için karar!
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        İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde çıkan kavga sonrası "beyaz kod" veren aile hekimi Ekin Hürel Günay'ı olaydan 1,5 ay sonra takip edip sopayla darp ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan 3 sanık, 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

        AA'da yer alan habere göre Torbalı 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz S.A, F.A. ve S.A. ile İzmir Tabip Odası avukatı Mithat Kara ve sanık avukatları katıldı. Müşteki doktor duruşmada yer almadı.

        "PİŞMANIM" SAVUNMASI

        Sanık S.A, son savunmasında, olaydan dolayı çok pişman olduğunu, doktor ve ailesinden özür dilediğini söyledi. Sanık F.A. ise doktorun kendisine vurduğunu, darbeler yüzünden şuurunu kaybettiğini ileri sürerek, olayı hatırlamadığını belirtti.

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        Avukat Mithat Kara ise kamu vicdanını rahatlatmak için alt sınırdan uzaklaşılarak cezada takdiri indirim uygulanmamasını talep etti.

        Hakim, sanıklar F.A, S.A. ve S.A'ya "kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçlarından ayrı ayrı 9 yıl hapis cezası verip indirim uygulayarak 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

        NE OLMUŞTU?

        Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde 22 Ağustos 2022'de çıkan kavgada, doktor Ekin Hürel Günay, S.A. hakkında "beyaz kod" vermişti. Bu olaydan 1,5 ay sonra mesai bitiminde kendisini takip eden 3 kişinin sopalı saldırısına uğrayan Günay, yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

        Şüphelilerin, hakkında "beyaz kod" verilen S.A. ile ağabeyleri F.A. ve S.A. olduğu tespit edilmiş, gözaltına alınan zanlılar tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında "kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçlamasıyla dava açılmıştı.

        Fotoğraflar: DHA

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        #son dakika
        #İzmir
        #Ekin Hürel Günay

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