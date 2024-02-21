Napoli-Barcelona: 1-1 (MAÇ SONUCU)
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Napoli ile Barcelona 1-1 berabere kaldı. Barça, Robert Lewandowski'nin golüyle öne geçerken, İtalyan ekibi Napoli bu gole Victor Osimhen ile yanıt verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Napoli ile Barcelona, Diego Armando Maradona Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadele, ikinci devrede atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.
İspanyol devi Barcelona, 60. dakikada Robert Lewandowski'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Napoli ise bu gole 75'te Victor Osimhen ile karşılık verdi: 1-1.
RÖVANŞ 12 MART'TA
Napoli ile Barcelona arasındaki rövanş karşılaşması 12 Mart'ta oynanacak. Mücadeleye Barcelona kentindeki Lluis Companys Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN