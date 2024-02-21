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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Napoli-Barcelona: 1-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Napoli-Barcelona: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Napoli ile Barcelona 1-1 berabere kaldı. Barça, Robert Lewandowski'nin golüyle öne geçerken, İtalyan ekibi Napoli bu gole Victor Osimhen ile yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.02.2024 - 23:00 Güncelleme: 22.02.2024 - 00:54
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        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Napoli ile Barcelona, Diego Armando Maradona Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadele, ikinci devrede atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.

        İspanyol devi Barcelona, 60. dakikada Robert Lewandowski'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

        Napoli ise bu gole 75'te Victor Osimhen ile karşılık verdi: 1-1.

        RÖVANŞ 12 MART'TA

        Napoli ile Barcelona arasındaki rövanş karşılaşması 12 Mart'ta oynanacak. Mücadeleye Barcelona kentindeki Lluis Companys Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

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