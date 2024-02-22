Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 200 uyuşturucu hap ve 9,74 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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