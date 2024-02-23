Son olarak Esenler'de onlarca kişi Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği tarafından geldiği belirtilen cezalara tepki gösterdi. Aynı gün ve aynı saatte peş peşe kesilen cezaları mağdurlar araçlarına 'Fahri müfettiş istemiyoruz' yazıları asarak protesto etti.

DHA'nın haberine göre Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Avukat Sami Güleçyüz günah keçisi olduklarını söyleyerek "Ceza makbuzlarına ulaştık. Ceza makbuzlarının hiçbiri fahri trafik müfettişiyle ilgili değil. Genel kolluk tarafından düzenlenmiş" dedi.

"İTİRAZ HAKLARI VAR" Güleçyüz, "Trafik polisleri yeterli olmadığı için emniyetin diğer birimlerine, jandarmanın diğer birimlerine, kriminalde, narkotikte, asayişte çalışan diğer emniyet mensuplarına ve jandarma mensuplarına da bu görev verildi. Büyük ihtimalle oralarda oturan emniyet veya jandarmaya mensup herhangi birilerinin yaptığı bir işlem bu" diye konuştu REKLAM Mağdurlardan Ahmet İpli ise, "Şu anda 48 tane beyaz arabamda, 38 tane siyah arabamda var" diye konuştu. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, İtiraz hakları var, kasten kendilerine yapılan bir şeyse, İstanbul dışındayken o gün bir ceza tutanağı düzenlendiyse otoyol geçiş belgeleriyle ispatlarlar. O tutanak iptal edileceği gibi kasıt olduğu takdirde fahri trafik müfettişinin belgesi iptal edilir" ifadelerini kullandı.

"KİMİNE 5 KEZ, KİMİNE 40'INCI KEZ GELİYOR" Esenler Fatih Mahallesi'nde, Fahri Trafik Müfettişliği Büro Amirliği tarafından vatandaşlara gönderilen cezalar isyan ettirdi. Onlarca kişiye sık aralıklarla hatalı park, yüksek ses, kırmızı ışık, emniyet kemeri, yayaya yol vermeme gibi birçok sebepten ceza yağıyor. Bu cezalar kimine 5 kez, kimine ise 40'ıncı kez geliyor. Şehir dışındayken bile ceza yediklerini savunan ve fahri trafik müfettişleri tarafından kesildiği düşünülen cezalara çözüm bulamayan mağdurlar yetkililerden yardım bekliyor. Her gün bir cezaya uyanmaktan korktuklarını dile getiren mağdurlar, 'fahri müfettiş istemiyoruz', 'ocağımızı söndürdün fahri müfettiş' yazılı pankartlarla neredeyse her gün, cezaları protesto ediyor. Sadece bir kişide toplamı 100 bin lirayı geçen cezalar vatandaşın cebini yakarken Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Başkanı Avukat Sami Güleçyüz, trafik polisleri hariç, emniyet ve jandarma mensuplarına da fahri trafik müfettişliği yetkisi verildiğini hatırlattı. Güleçyüz, "Ceza makbuzlarının hiçbiri fahri trafik müfettişiyle ilgili değil. Genel kolluk tarafından düzenlenmiş" dedi. REKLAM "40 CEZA YEDİM, ÖDEMEZSEK MUAYENEDEN GEÇMİYOR" Mağdurlardan Ali Eken, "Sokaktan geçerken bana ceza yazmışlar. Ben aynı anda müzik dinliyormuşum, sesi sonuna kadar açmışım, kemer yokmuş. Trafik kuralını ihlal ediyormuşum, yayaya yol vermiyormuşum. 4 ceza yedim her biri 4 bin küsur lira" dedi. Mağdurlardan Necati Karlıdağ da, "Durduk yere bize ceza yazılıyor. Araç başka yerdeyken, başka bir yerde görünüyor. Yüksek sesle müzik, farklı farklı yerlerde aynı dakika Beşiktaş'ta ve aynı dakika Esenler'de... bu araba aynı anda nasıl iki yerde bulunuyor. Işınlandın mı hemen geldin? İnsanların aklıyla oynanıyor. Ben 40 tane ceza yemişim, hep aynı tarihlerde, aynı dakikalarda, aynı saatlerde ceza gelmiş. Mecbur ödüyoruz ödemezsek muayeneyi geçmiyor. İnsanlar hep mağdur. Bu mahalle sadece. Şu anda da içimizde olabilir" ifadelerini kullandı.

"GİRESUN'DAYKEN İSTANBUL'DA İKİ CEZA YEDİM" Mehmet Ruhi Yanık da, "Ben tespit ettim, Giresun'dayım o tarihte İstanbul'da iki ceza yemişim. Arabamla Antalya'dayım yine İstanbul'da bu mahallede kapımın önünde ceza yemişim. Ben dün avukata verdim. Toplam 27 cezam var. Resimler de var, nerede resim çekildiğim belli. Ceza tarihi de belli. HGS dökümüm belli" dedi. "TOPLAM CEZALAR 100 BİNİ GEÇTİ" Ahmet İpli, "Kasım ayının 1'inden beri günde 3-4 gelen cezalar. İşe çıkmadığımız, arabaları evin önünden kıpırdatmadığımız gün kırmızı ışıkta geçmişiz, yayaya yol vermemişiz, emniyet kemeri takmamışız, telefonla konuşmuşuz. Hepsini aynı saatte yazmış. Şu anda 48 tane beyaz arabada, 38 tane siyah arabamda var. Toplamda şu an 100 bini geçti. Cesaret edip bakamadığımız cezalarımız da var" diye konuştu. Volkan Karakaş da, "Her yaptığımız röportajdan sonra da cezalar gelmeye başlıyor. 20 gün önce 10 tane daha ceza yazılmış. Bize söylenen fahri müfettişin görevine son verildi deniliyor ama böyle bir şey yok. Hala devam ediyor" dedi.

REKLAM Özenç Çiftçi de, "Plakasızlıktan plakama ceza kesiliyor. Bunlar sürekli kesiliyor ayrıca yüksek sesle müzik dinleyip cep telefonuyla konuşmadan ceza geliyor. Aynı saat, aynı dakikada. Biz araştırdık kendisini bulamadık, bulsak burada çok mağdur var. Biz de devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı. GÜLEÇYÜZ: CEZALAR GENEL KOLLUK TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ Fahri Trafik Müfettişleri Dernek Başkanı Sami Güleçyüz, "Ceza makbuzlarına ulaştık. Ceza makbuzlarının hiçbiri fahri trafik müfettişiyle ilgili değil. Genel kolluk tarafından düzenlenmiş. Fahri Trafik Müfettişinin bu konuda bir dahili söz konusu değil. Eskiden sadece trafik polisleri ceza yazıyordu, sonra fahri trafik müfettişlerine bu görev verildi. Ama trafik polisleri yeterli olmadığı için emniyetin diğer birimlerine, jandarmanın diğer birimlerinde, kriminalde, narkotikte, asayişte çalışan diğer emniyet mensuplarına ve jandarma mensuplarına da bu görev verildi. Dolayısıyla bu cezalar onlar tarafından kesilmiş bir ceza. Bu kural ihlali bir fahri trafik müfettişi tarafından tespit edilmiştir yazacak" dedi.

GÜLEÇYÜZ: BÖYLE BİR CEZA YEMEK FİİLEN MÜMKÜN DEĞİL Güleçyüz, "Vatandaşlar not 3 bölümüne baksınlar. Bu bölüme baktıkları zaman burada tutanağın kimin tarafından düzenlendiği ortaya çıkacaktır. Fahri Trafik Bürosu yanıltmasın, o genel olarak fahri trafik bürosundan düzenlendiği için ama aynı şekilde diğer kolluk güçlerinin de tuttuğu tutanaklar bu büro tarafından vatandaşa tebliğ ediliyor. Kafa karışıklığı da oradan geliyor. Aynı saat, aynı dakikada 5 tane 6 tane ceza yiyip mağdur olan vatandaşlar Sulh Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunsunlar. 1 ay içinde ödeyip itiraz etmelerini tavsiye ediyoruz. Çok büyük ihtimalle zaten bu cezalar iptal edilecektir. Çünkü fiilen mümkün değil böyle bir ceza yemek. Fotoğraf çekerken başına bir iş gelmesin diye özellikle devlet tarafından fotoğraf çekilmesi yasaklanmıştır. Tamamen güven esasına dayalı. Büyük ihtimalle oralarda oturan emniyet veya jandarmaya mensup herhangi birilerinin yaptığı bir işlem bu" diye konuştu.