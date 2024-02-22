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        Sparta Prag: 4 - Galatasaray: 1 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etmiş oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 22.02.2024 - 21:49 Güncelleme: 23.02.2024 - 01:11
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        Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Çekya ekibi Sparta Prag'a konuk oldu.

        Letna Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Sparta Prag 4-1 kazandı.

        Sparta Prag'ın gollerini 8. dakikada Preciado, 74. dakikada Tuci ve 80. dakikada Haraslin atarken Galatasaray'ın tek golünü ise 16. dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etti. Sparta Prag ise adını son 16 turuna yazdırdı.

        GALATASARAY BU TURA NASIL GELDİ?

        Avrupa kupalarında sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Galatasaray, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı.

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        Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        6. dakikada sağdan Preciado'nun yaptığı ortada, kale sahasının sağ çaprazında Laçi'nin kafa vuruşunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

        8. dakikada Sparta Prag 1-0 öne geçti. Galatasaray'ın orta sahada kaptırdığı topta Kairinen, hızla savunmanın arkasına kaçan Preciado'yu gördü. Bu futbolcu ceza sahasında karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu, Muslera'nın üzerinden ağlara yolladı.

        16. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Sağdan serbest vuruş kullanan Mertens'in yaptığı ortada, ceza sahasında Sanchez'in kafa vuruşunda kaleci Vindahl'ın müdahale ettiği top üst direkten döndü. Abdülkerim Bardakcı, altıpasın sol tarafından kafa vuruşuyla dönen topu ağlara gönderdi: 1-1.

        20. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun gelişine yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

        43. dakikada Torreira'nın pasıyla ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz'ın sert vuruşunda, top son anda araya giren savunma oyuncusuna çarparak üstten kornere gitti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

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