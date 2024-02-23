Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar: "Bize yakışmadı"
Galatasaray, Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti. Maç sonunda açıklamalar yapan Okan Buruk özeleştiri de yaparak ""Bu oyunla zaten Avrupa'da çok daha yukarı gidebilir miydik, gidemez miydik? Bunu kendi içimizde tartışmamız gerekiyor. Bu oyun bize bundan sonrası için yetmezdi" ifadelerini kullandı. Buruk ayrıca hakemle ilgili de konuştu ve yönetimine de tepki gösterdi
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Çekya'nın Sparta Prag ekibine 4-1 yenilen Galatasaray, Avrupa kupalarına veda etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Buruk'un açıklamaları şöyle:
Okan Buruk, karşılaşmanın ardından basın toplantısının başladığı sırada Çek basın mensuplarına tepki gösterdi. 50 yaşındaki teknik adam, "Sizi alalım buraya siz konuşun isterseniz! Sussunlar da konuşalım!" şeklinde konuştu. İşte Okan Buruk'un diğer açıklamaları...
"Kendi seviyemizin altında oynadık. Sparta Prag çok mücadele etti ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar."
"İlk yarı daha iyiydik. 1-0 sonrası 1-1'i yakaladık. Pozisyonlarımız var. Ancak maç boyunca en büyük sıkıntımız top kayıplarıydı. Galatasaray seviyesine yakışmayan basit top kayıpları yaptık."
"İki maçta da en büyük sıkıntımız, 10 kişi kalmak oldu. Bugün yediğimiz gol de rakibi oyunun daha çok içine soktu. Günün sonunda kaybettik. Maçın genelinde kendi oyunumuzun çok altında oynadık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar."
"Sacha Boey transferin son günlerinde gitti, bu beklediğimiz bir şey değildi. Ancak kulüp için mantıklı bir ayrılık oldu. Yerine transfer yaptık. Yerine transfer yaptık ama oyuncumuz sakatlandı. Angelino için kafamızda karar vardı ama göndermeden oyuncu alamazsınız. Gidişi geç oldu ve yerine hamle yapmak için son güne kadar çaba harcadık. Başkanımız ve yönetim elinden geleni yaptı."
"SORUMLULUK BENDE"
"Derick Köhn'ü transfer kapandıktan sonra aldık. İlk maçta da benzer 11 ile oynadık. İlk yarı sağ ve sol bekte sorun yaşamadık. Kaan Ayhan sakat sakat oynuyor ve bu durum performansını etkiliyor. Bek olarak yedeğimiz de yok. Bu bir takım oyunu. Kaybetmemizin nedeni bek oyuncuları değil. Takım olarak kaybettik. Sorumlusu benim. Birçok mevki kötü oynadı. Teknik adam sorumlusudur."
"Bireysel performansların kötü olacağı durumda değildik. Buraya moralli geldik. Son Ankaragücü maçında herkesin bireysel performansı yüksekti. Bu maçta iyi değildik, bazen bu olabiliyor. Oyunu oturtamamaktan olabilir. Her oyuncuma güveniyorum ve bundan sonra da en iyisini yapacaklarını biliyorum"
"Bizim için kötü bir gündü. 10 kişi kalmak, en kritik nokta oldu. 11'e 11'de iyi oynamasanız bile sonuna kadar götürebilirdik. Eksik kaldık ve bu kötü oyunumuzla birleşti, elenmemizin sebebi bu oldu. Hedefimiz Süper Ligi, Türkiye Kupası'nı ve Süper Kupa'yı kazanmak."
"BU OYUN YETMEZDİ"
"Bu oyunla zaten Avrupa'da çok daha yukarı gidebilir miydik, gidemez miydik? Bunu kendi içimizde tartışmamız gerekiyor. Bu oyun bize bundan sonrası için yetmezdi."
HAKEM ELEŞTİRİSİ
"Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Ligi'nde benzer kötü hakem yönetimleri yaşadık. Bu maçta da hakem yönetiminden memnun değiliz. Nedenini bilmiyoruz ama genel olarak hep kötü hakem performanslarına denk geldik. Premier Lig hakeminden daha iyi performans bekliyorsunuz. Ancak formda değildi."
"BİZE YAKIŞMADI"
"Maç sonu yaşanan olaylar bize yakışmadı, yaşananlardan dolayı özür dilemek istiyorum. Maç içerisinde bir gerginlik oldu. Lukas Haraslin de soyunma odasında yanımıza geldi, özür diledi. Ben de ona sarıldım ve tebrik ettim. Maç sonunda yaşanan karışıklık nedeniyle özür dilemek istiyorum. Dördüncü hakem görevini maç içerisinde yapsaydı, bunlar olmazdı."