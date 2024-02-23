Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden, Aleksey Navalny'ın eşi ve kızıyla görüştü

        ABD Başkanı Biden, Aleksey Navalny'ın eşi ve kızıyla görüştü

        ABD Başkanı Joe Biden, hapishanede hayatını kaybeden Rus muhalif Aleksey Navalny'ın eşi Yulia Navalnaya ve kızıyla California'da görüştü ve aileye desteğini sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 01:53 Güncelleme: 23.02.2024 - 01:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biden, Aleksey Navalny'ın eşi ve kızıyla görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Biden, seçim çalışmalarını sürdürdüğü California eyaletinde, Navalny'ın eşi ve kızıyla bir araya geldi.

        Görüşmeyle ilgili sosyal medya platformu X hesabından paylaşımda bulunan Biden, "Bugün, Aleksey Navalny'ın ailesi Yulia ve Dasha Navalnaya ile görüştüm, bu yıkıcı kayıpları için kendilerine taziyelerimi ilettim. Aleksey'in cesur mirası, Yulia ve Dasha'da ve Rusya'nın her yerinde demokrasi ve insan hakları için mücadele eden sayısız insanla devam edecektir." ifadesini kullandı.

        Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Biden'ın, Aleksey Navalny'ın Rusya'daki eylemlerini büyük takdirle karşıladığı ve ölümünün büyük bir üzüntü kaynağı olduğunu söylediği kaydedildi.

        Biden, daha önceki açıklamasında, Navalny'ın ölümünden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sorumlu olduğunu savunmuş ve cuma günü Moskova'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacaklarını duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Mehmet Ayan yazdı: 4. devre yoksan olmaz!
        Mehmet Ayan yazdı: 4. devre yoksan olmaz!
        Bayraktar Akıncı TİHA'dan denizdeki hedefe tam isabet
        Bayraktar Akıncı TİHA'dan denizdeki hedefe tam isabet
        Anket: ABD'de başkanlık seçimlerini Trump kazanacak
        Anket: ABD'de başkanlık seçimlerini Trump kazanacak
        Birol Güven, Sinema Genel Müdürlüğü'ne atandı
        Birol Güven, Sinema Genel Müdürlüğü'ne atandı
        Bir TikTok videosu bir aylık kira ödüyor
        Bir TikTok videosu bir aylık kira ödüyor
        Google'dan yapay zeka hamlesi!
        Google'dan yapay zeka hamlesi!
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        320 kilometre uzunluğunda yeni bir otoyol
        Annesi öldükten 3 saat sonra hayatını kaybetti
        Annesi öldükten 3 saat sonra hayatını kaybetti
        Eurovision'dan İsrail'in şarkısına soruşturma
        Eurovision'dan İsrail'in şarkısına soruşturma
        Takım otobüsüne bombalı saldırı!
        Takım otobüsüne bombalı saldırı!
        "Dünyanın 1 numarasıyım"
        "Dünyanın 1 numarasıyım"