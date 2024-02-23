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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bayraktar Akıncı TİHA denizdeki hedefi tam isabet vurdu - Teknoloji Haberleri

        Bayraktar Akıncı TİHA denizdeki hedefi tam isabet vurdu

        Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen AKINCI projesi kapsamında milli ve özgün olarak Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA (Taarruz İnsansız Hava Aracı), ASELFLIR-500 ile yaptığı ilk atış testinde deniz üstünde hareketli hedefi başarıyla imha etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 01:13 Güncelleme: 23.02.2024 - 01:13
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        Bayraktar Akıncı TİHA'dan denizdeki hedefe tam isabet
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        Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen Akıncı projesi kapsamında milli ve özgün olarak Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen testte ilk kez Aselsan tarafından milli olarak geliştirilen ASELFLIR-500 ile uçtu.

        İcra edilen test kapsamında ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi Entegrasyonu başarıyla yapıldı. ASELFLIR-500’ün bugün yapılan testte Bayraktar AKINCI TİHA’ya entegre edildi.

        TAM İSABET VURDU

        Baykar’ın geliştirdiği Bayraktar AKINCI, Aselsan tarafından milli geliştirilen ASELFLIR-500 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi’ni kullanarak deniz üstünde seyreden Albatros İDA’yı başarıyla imha etti.

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        40 BİN UÇUŞ SAATİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI

        Türkiye’nin ilk milli insansız hava araçlarını üreten Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, 40 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı.

        İHRACAT ŞAMPİYONU

        Bugüne kadar tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83’ünü ihracattan elde etti.

        2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2023’te de sektörün ihracat şampiyonu olduğu açıklanan Baykar, geçen yıl 1.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

        Son yıllarda gelirlerinin %90’ından fazlasını ihracattan elde eden Baykar, 2023’te savunma ve havacılık sektöründeki ihracatın 3’te 1’ini tek başına yaptı. Bayraktar TB2 SİHA için 33 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 9 ülke ile olmak üzere toplam 34 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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