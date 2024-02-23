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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kentsel dönüşüme destek Resmi Gazete'de! Son dakika haberleri - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Kentsel dönüşüme destek Resmi Gazete'de

        İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüme destek kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, hak sahiplerine 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi verilecek. Evi kentsel dönüşüme giren kiracılara ise 100 bin TL karşılıksız kira desteği verilecek. Dönüşüme giren iş yerleri için 350 bin TL'ye kadar hibe, 350 bin TL'ye kadar kredi verilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 00:38 Güncelleme: 23.02.2024 - 01:17
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