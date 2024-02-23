Sparta Prag - Galatasaray maçını Çağatay Çelik yazdı: "Galatasaray özünü reddediyor"

Okan Buruk, MKE Ankaragücü galibiyeti sonrasında takımdaki birlikteliği anlatmak için UEFA Kupası'nı alan 1999-2000 kadrosunu hatırlatmış, bu ifadeler yanlış yorumlanmıştı. Avrupa'daki eleme maçına tek sağ beki sakat, sol beki olmadan çıkan Galatasaray, yazın yaptığı transfer hatalarından sonra devre arasında da ders almadan çıktı.

Yazın önceliği sol bek ve merkez orta saha transferi olan Galatasaray, sol beke son yıllarını üçlü savunmanın kanat beki olarak geçiren bir oyuncuyu transfer edip, 8 numaradan önce ise kadroya iki kanat forvet katmış; harcama limitine takılınca Ndombele'ye kalmıştı.

Kasım ayından beri sol bek arayan kulüp devre arasında Boey'i de reddedilemeyecek bir teklifle satınca aranan bölge sayısı üçe çıktı, bunlardan ikisine trasfer yapıldı, sadece biri UEFA listesine yetiştirilebildi; o da sakat geldi.

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Galatasaray iyi bir baskı takımı. Topluyu da topsuz baskıyı da kusursuza yakın yapabilen bir ekip ancak belki de tek zaafı, oyunu rakip yarı sahaya taşıyamadığında topun kendisinde kaldığı senaryo. Okan Buruk bunu geçen sene ön bölgeyi kalabalıklaştırıp orta sahayı boşaltarak çözmüştü ancak rakip biraz kaliteyi artırınca sorun yaşanacağı barizdi.