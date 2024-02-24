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        Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 00:56 Güncelleme: 24.02.2024 - 00:56
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        Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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        Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Kılıçlar köyünde Kudret D'ye ait 2 katlı müstakil evin baca kısmında yangın çıktı.

        Yangın, kısa sürede çatının tamamını ve evdeki eşyaları sardı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yahşihan Belediyesi İtfaiye ekiplerince çevredeki müstakil evlere sıçramadan söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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