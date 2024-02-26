Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırıkkale Haberleri

        Kırıkkale'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 12:15 Güncelleme: 26.02.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kırıkkale'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Ö.F.Y. (68) idaresindeki 06 MZL 02 plakalı otomobil, Işıklar ile Uzunlar köyü arasında kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Ö.F.Y'nin cenazesi, Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        İşte Szymanski için istenen bonservis!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Driftten 300 bin TL ceza yemişti! Acı son!
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Arda Güler'e büyük şok! Tam oyuna girecekken...
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kaldırılıyor mu?
        Şahan'a troll tuzağı
        Şahan'a troll tuzağı
        Hamile kadını boğdu! Gizli duruşma istedi! Mağdur olmuş!
        Hamile kadını boğdu! Gizli duruşma istedi! Mağdur olmuş!
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        Serap 1 çocuk annesiydi! Kahreden kaza kamerada!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        İşte Okan Buruk'un 11'i!
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Kalp krizi uyarısı! Sabaha karşı risk artıyor
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Savaşta kaç Ukraynalı asker öldü?
        Kira kavgasında önce duvarı kırıldı, sonra elektriği kesildi!
        Kira kavgasında önce duvarı kırıldı, sonra elektriği kesildi!
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Büyükelçilik önünde kendini yaktı
        Brezilya'da Bolsonaro'ya destek yürüyüşü
        Brezilya'da Bolsonaro'ya destek yürüyüşü
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        Almanya'nın en güzeli kadını İranlı
        Bayilerden elektrik verecek
        Bayilerden elektrik verecek
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        İsrail ordusu, "Refah planını" Savaş Kabinesi'ne sundu
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        'Gümüş Yıl'da buluştular
        İşçi alacaklarında hak arama süresi
        İşçi alacaklarında hak arama süresi

        Benzer Haberler

        BBP Genel Başkanı Destici, Kavlak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
        BBP Genel Başkanı Destici, Kavlak'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
        TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Kavlak, son yolculuğuna uğurlandı
        TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Kavlak, son yolculuğuna uğurlandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Bahşılı'da Yazarlık Mektebi Atölyesi ilk eserini çıkardı
        Bahşılı'da Yazarlık Mektebi Atölyesi ilk eserini çıkardı
        Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik denetimleri sürüyor
        "Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik denetimleri sürüyor