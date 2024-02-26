Kırıkkale'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Ö.F.Y. (68) idaresindeki 06 MZL 02 plakalı otomobil, Işıklar ile Uzunlar köyü arasında kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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