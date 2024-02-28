Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yozgat'ta 3 zorba kabusu yaşattı! Eve çağırdıkları kişiye silah tehdidiyle senet imzalattılar! - Güncel haberler

        Otomobil tamiri oyunuyla zorbalık! Eve çağırdıkları kişiyi darp edip senet imzalattılar

        Yozgat'ta akıllara durgunluk veren bir zorbalık yaşandı. Kentte 3 kişi, otomobil tamiri bahanesiyle eve çağırdıkları kişiye zorla senet imzalattı. Silahla tehdit edilen ve şiddete uğrayan Y.B., evden ayrılıp kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alındı. Şüpheliler de araçla kaçarken yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:44 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eve çağırdıkları kişiye silah tehdidiyle senet imzalattılar!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yozgat'ta otomobil tamiri bahanesiyle eve çağırdıkları kişiyi darp ederek zorla 1 milyon liralık senet imzalattığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre Sorgun ilçesinde şüpheli F.Y, otomobilinin arızalandığı bahanesiyle telefonla aradığı Y.B'yi (35) evine çağırdı.

        Eve giden Y.B, F.Y. ile M.E. (26) ve İ.T. (27) tarafından darp edildi, silah tehdidiyle 1 milyon liralık senede imza atmaya zorlandı.

        ARAÇLA KAÇARKEN YAKALANDILAR

        Evden ayrılıp kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi altına alınan Y.B'nin şikayeti üzerine harekete geçen jandarma, kiraladıkları araçla kaçan zanlıları Çorum'un Alaca ilçesinde yakaladı.

        Şüphelilerin üst aramasında, 1 milyon liralık senet ile tabanca ve 4 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.Y, M.E. ve İ.T. tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Yozgat

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yakalanacağını anlayan hırsız ağaca tırmandı!
        Yakalanacağını anlayan hırsız ağaca tırmandı!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
        Rus insan hakları aktivistine hapis cezası
        Rus insan hakları aktivistine hapis cezası
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Sevgilisiyle kavga etti, 5 aracı kundakladı
        Sevgilisiyle kavga etti, 5 aracı kundakladı