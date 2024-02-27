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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı

        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:13 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:15
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        Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı
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        Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 20-26 Şubat'ta sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Operasyonlarda 16 şüpheli yakalanırken, 28,96 gram esrar, 96,12 gram sentetik uyuşturucu ve 375 sentetik hap ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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