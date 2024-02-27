Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı gözaltına alındı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 16 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 20-26 Şubat'ta sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Operasyonlarda 16 şüpheli yakalanırken, 28,96 gram esrar, 96,12 gram sentetik uyuşturucu ve 375 sentetik hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında ise adli işlem başlatıldı.
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