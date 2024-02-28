Bursa'da 2 ayrı iş yerinden çelik kasa ile laptop ve cep telefonu çalan 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

DHA'nın haberine göre şüphelilerden Emre T. (20) yakalanacağını anlayınca polisten kaçmak için ağaca tırmandı, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, 20 Şubat'ta Yıldırım ilçesindeki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ile bir sağlık ocağında meydana geldi. REHABİLİTASYON MERKEZİNİ SOYDULAR Rehabilitasyon merkezinden içerisinde 7 bin TL olan çelik kasa, sağlık ocağından da hemşire ve doktora ait 2 laptop ve 1 telefonun çalındığı ihbarı sonrası Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. REKLAM

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin 24 suç kaydı ve 3 suçtan aranması bulunan Emre T., 4 suç kaydı olan Ahmet A. (26) ve 7 suç kaydı bulunan Berat Ç. (22) oldukları tespit edildi. 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Adresleri belirlenen şüphelilerden Ahmet A. ile Berat Ç. sokakta yürürken yakalanırken, karşısında polisleri gören Emre T. bir ağaca tırmanarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Emre T. ağaçtan inip, bir kez daha kaçmaya çalışırken yakalandı.