Bahşılı'da "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında sergi açıldı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki bir ilkokulda "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında sergi açıldı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesindeki bir ilkokulda "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında sergi açıldı.
Atatürk İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen sergide, deyim ve atasözlerinin anlamları 3 boyutlu maketlerle sergilendi.
Sergiyi gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Fedai Akın, emeği geçenlere teşekkür etti.
Okul müdürü Sebahat Gültekin ise bakanlığın başlattığı "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında etkinliği düzenlendiklerini belirtti.
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