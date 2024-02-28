Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 125 araç trafikten men edildi
Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik kontrollerinde 125 araç trafikten men edildi.
Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik kontrollerinde 125 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21-27 Şubat'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 9 bin 137 aracın denetlendiği belirtildi.
Gerçekleştirilen kontrollerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 125 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.
Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.
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