Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 125 araç trafikten men edildi

Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21-27 Şubat'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 9 bin 137 aracın denetlendiği belirtildi.

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