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        Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 125 araç trafikten men edildi

        Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik kontrollerinde 125 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:54 Güncelleme: 28.02.2024 - 12:54
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        Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 125 araç trafikten men edildi
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        Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik kontrollerinde 125 araç trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21-27 Şubat'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 9 bin 137 aracın denetlendiği belirtildi.

        Gerçekleştirilen kontrollerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 125 aracın trafikten men edildiği aktarıldı.

        Açıklamada, güvenli trafik ve güvenli yolculuk için çalışmaların kararlılıkla süreceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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