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        Kırıkkale'de 22 bin 400 dolu makaron ele geçirildi

        Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 22 bin 400 dolu makaron ve 488 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 09:26 Güncelleme: 29.02.2024 - 09:26
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        Kırıkkale'de 22 bin 400 dolu makaron ele geçirildi
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        Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 22 bin 400 dolu makaron ve 488 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, düzenlediği operasyonda, 22 bin 400 dolu makaron ve 488 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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