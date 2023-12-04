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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar başladı

        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 12:15 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:32
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar başladı
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        Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Kentte dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Kar, özellikle Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkilerinde etkisini gösteriyor.

        Kar nedeniyle Istranca ormanları kısa sürede beyaza büründü.

        Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, karın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede karın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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