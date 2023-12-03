Kırklareli'nde görme engelliler kılavuz sürücü eşliğinde bisiklet sürdü

Kırklareli'nde görme engelliler, kılavuz sürücüler eşliğinde bisiklete bindi.

Eşpedal Derneği Kırklareli Temsilciliğince Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte görme engelliler, kılavuz sürücü eşliğinde iki kişilik tandem bisikletleri kullandı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda başlayan şehir içindeki sürüş aynı noktada sona erdi.

Dernek temsilcisi Ülgen Uysal, engellilerin insan haklarından doğan temel haklara herkesle eşit biçimde erişebilmesini, bireylerin tüm farklılıklarıyla yaşam içerisinde ötekileştirilmeden, ayrıştırılmadan var olmasını hedeflediklerini belirtti.

Eşpedal Derneği olarak hak temelli bir anlayışı benimseyerek tandem bisiklet üzerinde farklı renkleri bir araya getirdiklerini ifade eden Uysal, derneğin bir yandan topluma rol model olmayı amaçlarken öte yandan engelliliğe bakış açısını değiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Yaşamın içerisinde gören ve göremeyen herkesi bir araya getirdiklerini dile getiren Uysal, "Herkesi tüm farklılıklarıyla bir mozaik oluşturarak bisiklet üstünde buluşturmayı ve insanların birbirleriyle etkileşim kurmalarını sağlıyoruz. İşbirliğine, birlikte harekete, engelliliğe karşı ayrımcılıkla mücadeleye, erişilebilirlik koşullarının sağlanması için hak savunuculuğu yapmaya örnek oluyoruz." diye konuştu.