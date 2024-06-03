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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de boş arazide cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de boş arazide cansız beden bulundu

        İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki boş arazide piknik yapan vatandaşlar, silahla vurulmuş bir erkek cesedi buldu. Polis ekiplerince yapılan incelemede cansız bedenin, günlerdir kayıp olan 25 yaşındaki Furkan Ç'ye ait olduğu belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 06:50 Güncelleme: 03.06.2024 - 07:17
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        Günlerdir kayıptı, boş arazide cansız bedeni bulundu
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        Küçükçekmece'de boş bir arazide piknik yapanlar tarafından erkek cesedi bulundu. Silahla vurulmuş şekilde bulunan kişinin yapılan incelemesinde polis, cesedin günlerdir kayıp olan Furkan Ç’ye (25) ait olduğunu tespit etti.

        PİKNİK YAPAN VATANDAŞLAR BULDU

        Halkalı Merkez Mahallesi'nde boş bir arazide saat 20.30 sıralarında piknik yapan vatandaşlar, erkek cesedi buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, inceleme sırasında kişinin silahla vurulduğunu tespit etti.

        GÜNLERDİR KAYIP OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        DHA'nın haberine göre; silahla vurulmuş halde cesedi bulunan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma yapan ekipler, cesedin Bağcılar'da ailesi ile yaşayan ve günlerdir kayıp olan Furkan Ç’ye (25) ait olduğunu belirledi. Ailenin Frukan Ç'den günlerdir haber alamadığı ve çocuklarını aradıkları belirtildi.

        Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Furakan Ç’nin başından vurulduğu ve silahın da olay yerine yakın bir yerde bulunduğu öğrenildi. Ekiplerin olay ile ilgili çalışması devam ederken, Furkan Ç.’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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