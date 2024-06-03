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        Haberler Gündem 3. Sayfa 1 ay önce evlenmişti! Öldüren kaynak - son dakika gündem haberleri | Son dakika haberleri

        1 ay önce evlenmişti! Öldüren kaynak!

        Aydın'ın Çine ilçesinde, 38 yaşındaki kaynak ustası Kader Özen, bir yakınının evine kaynak yapmaya gitti. Özen, bir anda elektrik akımına kapıldı. Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı ve bir ay önce evlendiği öğrenilen Özen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 07:52 Güncelleme: 03.06.2024 - 07:52
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        1 ay önce evlenmişti! Öldüren kaynak!
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        Aydın'da olay, dün akşam, saat 19.00 sıralarında Çine ilçesinin kırsal Kuruköy Mahallesi Ova mevkiinde meydana geldi.

        YAKINININ RİCASINI KIRMADI

        DHA'da yer alan habere göre bir maden ocağında kaynak ustası olan Kader Özen (38), bir yakınının ricası üzerine evinde kaynak işine yardımcı olmaya gitti.

        ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

        Özen, burada kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Özen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        BİR AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

        Yaklaşık 1 ay önce yabancı uyruklu kadınla evlendiği öğrenilen Özen, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

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        #Aydın
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